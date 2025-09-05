"Надихає й наповнює": Павло Зібров зізнався, де любить відпочивати в Україні
Український артист Павло Зібров поділився секретами свого відпочинку, розповівши, де він знаходить спокій і натхнення. Зібров поділився своїм справжнім місцем спокою і перезавантаження.
Народний артист України Павло Зібров розповів 24 Каналу, що для нього найкращим місцем відпочинку є дім. За словами співака, його надихає та наповнює природа.
Як відпочиває Павло Зібров?
Зібров поділився, що вдома має сад і город, а також невеличкий ставочок. Саме в цьому місці артист може розвантажитися.
Найкраще я відпочиваю вдома. У мене є город, сад, невеличкий ставочок, собака-вівчарка, поряд ліс – природа надихає й наповнює. Там я справді можу розвантажитися і перезавантажитися,
– сказав він.
Також композитор поділився, як відпочиває за кордоном. За словами Зіброва, за межами України відчуває своєрідну свободу, адже там його ніхто не відволікає.
"А за кордоном відпочинок для мене інший: там мене ніхто не знає, ніхто не відволікає. Можу спокійно йти вулицею, їсти морозиво й не думати, чи я причепурений, чи ні. Це теж своєрідна свобода", – сказав артист.
Які міста любить співак Максим Дерев'янчук?
Музикант Максим Дерев'янчук став популярним завдяки хіту цього літа "Смарагдове небо". Він поділився, які його три найулюбленіші міста в Україні.
За словами артиста, його улюблене місто в Україні – Київ. Окрім того, він виділив Одесу, куди любить приїжджати на відпочинок та перезавантажитись.
Також до трійки улюблених міст співака увійшов Львів. За словами DREVO, він обожнює це місто.
