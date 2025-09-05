Украинский артист Павел Зибров поделился секретами своего отдыха, рассказав, где он находит спокойствие и вдохновение. Зибров поделился своим настоящим местом покоя и перезагрузки.

Народный артист Украины Павел Зибров рассказал 24 Каналу, что для него лучшим местом отдыха является дом. По словам певца, его вдохновляет и наполняет природа.

Как отдыхает Павел Зибров?

Зибров поделился, что дома имеет сад и огород, а также небольшой пруд. Именно в этом месте артист может разгрузиться.

Лучше всего я отдыхаю дома. У меня есть огород, сад, небольшой пруд, собака-овчарка, рядом лес – природа вдохновляет и наполняет. Там я действительно могу разгрузиться и перезагрузиться,

– сказал он.

Также композитор поделился, как отдыхает за границей. По словам Зиброва, за пределами Украины чувствует своеобразную свободу, ведь там его никто не отвлекает.

"А за границей отдых для меня другой: там меня никто не знает, никто не отвлекает. Могу спокойно идти по улице, есть мороженое и не думать, или я принаряжен, или нет. Это тоже своеобразная свобода", – сказал артист.

