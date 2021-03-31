Під час шторму в пасажирський літак влучила блискавка: цей момент зняли на відео з кабіни пілота

У Boeing 737 MAX, що здійснював посадку в США під час шторму, вдарила блискавка. На борту літака було 140 осіб, ніхто з них не постраждав.

Інцидент трапився 15 березня. Авіалайнер був на висоті 9 000 метрів і готувався до приземлення у міжнародному аеропорту Токумен в Панамі.

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На ролику, знятому зсередини кабіни, видно, як блискавка влучає в носову частину літака.

Попри цілковиту темряву та сильний шторм, обидва пілоти залишалися спокійними та безпечно посадили літак. На роботу приладів повітряного судна блискавка не вплинула.

Автор відео, який залишився анонімом, розповів, що удари блискавки трапляються досить часто, але не завжди вдається зафіксувати хоча б одну з них – йому пощастило.

Я просто записував політ під час шторму, – каже він.

Зазначається, що у випадку потрапляння блискавки у літак – шанс аварії мізерний. Адже повітряні судна мають спеціальне захисне покриття.

Нагадаємо, раніше у США легкий одномоторний літак Beechcraft Bonanza впав на машину. Це встигла зняти камера спостереження.