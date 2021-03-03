Пасажирський літак авіакомпанії Icelandair здійснив посадку на лід в Антарктиді: фото та відео

Широкофюзеляжний пасажирський літак Boeing 767-300 авіакомпанії Icelandair зазвичай перевозить пасажирів між Ісландією та Америкою. Але цього разу він здійснив переліт з Рейк'явіка в Антарктиду з посадкою на лід.

Авіалайнер направили на Південний полюс, щоб забрати дослідників з норвезької антарктичної станції Троль. Екіпаж складався з шести пілотів, тринадцяти бортпровідників і одного техніка на випадок виникнення несправностей. У стандартній ситуації літаком управляє два пілоти.

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Перед тим як дістатися Антарктиди Boeing 767-300 зробив проміжну посадку в аеропорту Кейптауна – Південній Африці.

Щоб літак приземлився, в Антарктиді підготували імпровізовану злітно-посадкову смугу. Для цього з поверхні прибрали нерівності й створили шорсткості, щоб між шасі й льодом виникло зчеплення, і літак не занесло.

Стоянка в Антарктиді була недовгою – всього 2 години. За цей час з літака вивантажили провізію і взяли на борт дослідників, які завершили свою роботу.

Boeing 767 Icelandair здійснив переіт в Антарктиду / Фото: Sven Lidstrom, facebook.com/sven.lidstrom

З аеродрому біля станції Троль Boeing 767-300 взяв курс на Осло. Для дозаправлення літак знову зробив посадку в Кейптауні. У Норвегію авіалайнер прибув вже 27 лютого. Потім Boeing 767-300 перегнали на базу Icelandair в Рейк'явік, звідки він уже почав виконувати регулярні польоти авіакомпанії.

Відзначимо, раніше в Антарктиді від шельфового льодовика Бранта відколовся величезний айсберг. Він настільки великий, що перевищує площу деяких європейських країн.