Пасажир відсудив у авіакомпанії 65 тисяч євро за пролитий чай

Підліток виграв суд у авіакомпанії після того, як розлив собі на ногу гарячий чай. Хлопець отримав компенсацію в розмірі 65 тисяч євро.

Інцидент стався у 2017 році, коли 13-річний Емре Каракай летів рейсом Turkish Airlines з Дубліна в Стамбул. У момент, коли в його руках був гарячий чай, літак почало трясти. Член екіпажу випадково вибив окріп.

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Після прильоту довелося терміново звертатися до лікарів. Травми гоїлися більше, ніж три тижні, і залишилися помітні шрами на правій нозі.

Мати Емре подала позов проти авіакомпанії та повідомила, що її синові після нещасного випадку знадобилася допомога пластичного хірурга.

На початку травня 2021 року суддя Верховного суду в Дубліні виніс рішення щодо інциденту. Адвокати оцінили збиток в суму від 55 до 75 тисяч євро. Turkish Airlines запропонували врегулювати позов, і сторони погодилися на 65 тисяч євро.

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Суддя у своєму рішенні послався на роз'яснення Європейського суду від 2019 року. Зокрема, на те, що саме авіакомпанії несуть відповідальність за будь-які травми, які відбуваються на борту повітряного судна відповідно до статті 17 Монреальської конвенції. Єдиний варіант уникнути покарання, доступний авіакомпанії – довести, що клієнт отримав травму в результаті власної недбалості.