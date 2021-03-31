Пасажир намагався відкрити двері у літаку: що зробив пілот

Літак у США, який летів у Лос-Анджелес змінив курс через пасажира, який намагався відкрити двері в польоті.

Це був лайнер авіакомпанії Spirit Airlines, який виконував рейс з Клівленда в штаті Огайо. Під час польоту один з пасажирів спробував відкрити аварійні двері. Через це пілот вирішив різко змінити напрямок і посадити повітряне судно в найближчому аеропорту.

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В результаті літак приземлився в Денвері, штат Колорадо, а порушник був затриманий правоохоронними органами. Після цього лайнер продовжив політ в Лос-Анджелес, але прибув із затримкою.

Представник авіакомпанії зазначив, що відкриття дверей під час польоту неможливо через тиск всередині кабіни.

Воно настільки сильно притискає раму до дверей, що людина не зможе зрушити її з місця,

– поділився спікер.

Якщо ви думали, що двері аварійного виходу літака можна відкрити, не переживайте – це майже неможливо. Чому – пояснюємо у матеріалі.