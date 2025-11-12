Навіть місцеві не знають, що в самому центрі Львова можна побачити справжній замок
- Палац Сапіг у Львові є зразком французького необароко, а збудований у 1867 році за проєктом архітектора Адольфа Куна.
- Він коштував приблизно так само, як пишний палац Потоцьких поруч, а нині перебуває під опікою Львівської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури.
Цей палац у Львові – насправді архітектурна перлина, яку дарма оминають увагою навіть місцеві. Вона не тільки красива, а й має цікаву історію.
Мовиться про палац Сапіг на вулиці Коперника. І 24 Канал із посиланням на IGotoWorld розповість про нього докладніше.
Палац Сапіг у Львові: чому цей архітектурний шедевр варто побачити кожному туристу?
Ця будівля зведена у 1867 році за проєктом відомого архітектора Адольфа Куна на замовлення князя Леона Людвіка Сапіги (або ще пишуть інакше – Сапєги). Вона є яскравим зразком французького необароко у самому серці міста та схожа на справжній замок.
Палац примітний монументальністю, багатою пластикою фасаду та ретельно продуманими декоративними деталями. Велична будівля має у плані квадрат із прямокутним флігелем та огороджена ажурним металевим парканом.
Як зазначає сайт Львівської міської ради, цей палац за Адама Сапєги, внука Леона Людвіка, сучасники називали "чарівною скринькою". А ще у пресі 1860-х років палац порівнювали з паризьким Лувром, адже архітектурні рішення були таки натхненні новими французькими тенденціями того часу.
Ця мініатюрна на вигляд споруда загалом коштувала майже так само, як і великий та пишний палац Потоцьких поруч. Зрештою, Сапіги могли це собі дозволити – цей князівський рід був одним із найвпливовіших серед магнатів.
Цікаві факти з історії палацу Сапіг на Коперника у Львові: дивіться відео m.a.y.a.ua
Цікавий факт – палац слугував штабом українських сил під час українсько-польських воєн періоду ЗУНР. Сьогодні ж він під опікою Львівської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, яка активно працює для його збереження та реставрації.
А які ще знамениті архітектурні туристичні локації Львова варто відвідати?
Львівський оперний театр. Це один з архітектурних символів міста, споруджений у стилі неоренесансу з елементами бароко кінця XIX століття. Будівля відома вишуканою позолотою, мармуром і фресками.
Церква святих Ольги і Єлизавети. Вона збудована у неоготичному стилі на початку ХХ століття і є відомою сакральною спорудою поруч із залізничним вокзалом. А історичний орган "Ґранд", встановлений там у 1926, став одним із найкращих у Галичині.
Театр імені Марії Заньковецької. Мало хто знає, але його будівля була найдорожчою спорудою Львова на свій час – а все через складність будівництва на болотистому ґрунті, яке вимагало використання 16 тисяч дубових колод для фундаменту.
Часті питання
Яка історія палацу Сапіг у Львові?
Палац Сапіг у Львові був зведений у 1867 році за проєктом архітектора Адольфа Куна на замовлення князя Леона Людвіка Сапіги. Будівля є зразком французького необароко і була порівнювана з паризьким Лувром завдяки натхненню французькими архітектурними тенденціями того часу.
Хто опікується палацом Сапіг зараз?
Наразі палац Сапіг під опікою Львівської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, яка працює над його збереженням та реставрацією.