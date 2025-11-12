Навіть місцеві не знають, що в самому центрі Львова можна побачити справжній замок

Цей палац у Львові – насправді архітектурна перлина, яку дарма оминають увагою навіть місцеві. Вона не тільки красива, а й має цікаву історію.

Мовиться про палац Сапіг на вулиці Коперника. І 24 Канал із посиланням на IGotoWorld розповість про нього докладніше.

Палац Сапіг у Львові: чому цей архітектурний шедевр варто побачити кожному туристу?

Ця будівля зведена у 1867 році за проєктом відомого архітектора Адольфа Куна на замовлення князя Леона Людвіка Сапіги (або ще пишуть інакше – Сапєги). Вона є яскравим зразком французького необароко у самому серці міста та схожа на справжній замок.

Палац примітний монументальністю, багатою пластикою фасаду та ретельно продуманими декоративними деталями. Велична будівля має у плані квадрат із прямокутним флігелем та огороджена ажурним металевим парканом.

Як зазначає сайт Львівської міської ради, цей палац за Адама Сапєги, внука Леона Людвіка, сучасники називали "чарівною скринькою". А ще у пресі 1860-х років палац порівнювали з паризьким Лувром, адже архітектурні рішення були таки натхненні новими французькими тенденціями того часу.

Ця мініатюрна на вигляд споруда загалом коштувала майже так само, як і великий та пишний палац Потоцьких поруч. Зрештою, Сапіги могли це собі дозволити – цей князівський рід був одним із найвпливовіших серед магнатів.

Цікавий факт – палац слугував штабом українських сил під час українсько-польських воєн періоду ЗУНР. Сьогодні ж він під опікою Львівської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, яка активно працює для його збереження та реставрації.

