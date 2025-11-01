Мовиться про палац Балів у селі Тулиголове. І 24 Канал із посиланням на "Фотографії Старого Львова" розповість про нього докладніше.

Дивіться також Відвідайте їх усі: 5 найкрасивіших замків Львівщини, які закохують туристів у себе

Палац Балів у Тулиголовому: чому варто побачити цю забуту розкіш на Львівщині?

Цей палац у Тулиголовому Львівської області був розкішною резиденцією галицького шляхтича Станіслава Баля. Будівля має двоповерхову цегляну конструкцію майже квадратної форми з багатим скульптурним оздобленням.

Як зазначає портал "Варіанти", палац будував Станіслав Баль як розкішний пам'ятник своєму роду. Проєкт втілив у 1898 – 1899 роках львівський архітектор Владислав Галицький, комплекс зводили у стилі французького неоренесансну. Скульптурне оздоблення його на той час вважали найбагатшим з усіх палацових резиденцій Львівщини.

Палац розташований у дуже мальовничій місцевості, оточений парком, який також має історичну цінність. Дивовижно, але велика частина декору та інтер'єрів збереглися. Проте сьогодні комплекс у занедбаному стані та потребує реставрації.​

До 2017 року тут працював заклад для хворих на туберкульоз, але після його закриття комплекс почав занепадати. В останні роки активісти та музейні працівники у Львівській області докладають зусиль заради додавання палацу до туристичних маршрутів.

Палац Балів у Тулиголовому – забута перлина Львівщини: дивіться відео dwahorodky

Мовиться, зокрема, про проєкт "Королівський шлях", що має поєднати кілька історичних об'єктів регіону та вивести їх на новий рівень уваги туристів. Реставрація та охорона палацу Балів стали б кроками до збереження спадщини й розвитку культурного туризму у Львівській області. Але повномасштабна війна наразі стоїть цьому на заваді.

Які ще цікаві палаци чи замки Львівської області варто побачити?