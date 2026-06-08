Як відрізнити отруйну змію від неотруйної: три чіткі ознаки

З настанням літа плазуни стають активнішими, особливо на природі та у гірських регіонах. Саме тому знання ключових ознак допомагає відрізнити отруйну змію від безпечної та уникнути ризику.

Нещодавно 24 Канал поспілкувався з директором Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігорем Антаховичем, який розповів, за якими ознаками можна відрізнити отруйну змію від неотруйної.

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Які ознаки допоможуть відрізнити отруйну змію від неотруйної?

За словами фахівця, при зустрічі зі змією не варто намагатися підійти ближче або роздивитися її. Найкраще зупинитися, тримати плазуна у полі зору та дати йому можливість самостійно відповзти. Змії не зацікавлені у зустрічі з людиною і зазвичай намагаються уникнути контакту.

Як відрізнити отруйну змію від неотруйної / Інфографіка 24 Каналу



Якщо ж змію вдалося добре роздивитися, звернути увагу слід на форму голови та очей. Неотруйні змії, до яких належать вужі, мідянки та полози, мають округлу передню частину голови та круглі зіниці. У гадюк, навпаки, голова має більш ромбоподібну, загострену форму. Крім того, над очима помітні характерні виступи, через які погляд здається суворим, а зіниці мають вертикальну форму.

Саме поєднання цих ознак допомагає відрізнити отруйну змію від неотруйної. Експерт також пояснив, що звичайний вуж є безпечним для людини. Він може вкусити лише тоді, коли його намагаються схопити або тривалий час утримують у руках. При цьому отрути у вужа немає, хоча місце укусу потребує обробки через можливе потрапляння бактерій.

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Додатковою ознакою звичайного вужа є світло-жовті, помаранчеві або світло-сірі плями позаду голови. Водночас водяний вуж таких плям не має і зазвичай має оливково-зелене забарвлення, через що його часто помилково приймають за гадюку.

Змії, яких люди бачать у водоймах, найчастіше є саме вужами. Вони чудово плавають, але не нападають на людей і намагаються якнайшвидше втекти, якщо помічають когось поруч.