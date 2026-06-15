Закарпатське море вже відкрило літній сезон: які ціни на відпочинок у 2026 році

Не всі українці мають можливість вирушати на відпочинок за кордон, тому дедалі більше людей шукають доступні та ближчі варіанти для літнього дозвілля. У таких випадках особливо актуальними стають локальні курорти. Одним із таких прикладів є озеро Дідове на Закарпатті, яке часто обирають як бюджетну альтернативу.

Озеро Дідове, яке також відоме як Дідово або Дийда – це одна з найпопулярніших природних локацій Закарпаття, розташована неподалік міста Берегово. Останніми роками воно дедалі частіше стає альтернативою морському відпочинку, адже сюди приїжджають усе більше туристів не лише з регіону, а і з інших областей України.

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Що відомо про озеро Дідове?

Озеро є відносно молодим, йому близько 50 років. Його площа становить понад 54 гектари, а глибина сягає до 16 метрів, хоча місцеві жителі стверджують, що подекуди вона може бути більшою. Через свої розміри водойму часто називають Закарпатським морем.

Історія озера пов'язана з колишнім піщаним кар'єром, який діяв за часів Радянського Союзу поблизу села Дийда (раніше Дідово). Після того як видобуток піску спричинив пошкодження будинків у селі, кар'єр було закрито і згодом затоплено водою, унаслідок чого й утворилося сучасне мальовниче озеро.

Озеро Дідове / фото PMG.ua

Скільки коштує відпочинок на озері Дідове у 2026 році?

Озеро приваблює туристів чистою водою, облаштованими пляжами та розвиненою інфраструктурою. Тут працюють як платні, так і безкоштовні пляжні зони, доступні котеджі, кемпінги, водні гірки та заклади харчування.

Локацію часто обирають для сімейного відпочинку, адже вона пропонує розваги як для дітей, так і для дорослих. Вартість проживання стартує приблизно від 350 гривень за особу за добу, однак більшість пропозицій у приватному секторі становить близько 700 гривень за добу, розповідає PMG.ua.

Станом на 15 червня на озері вже працює центральний пляж, який приймає відвідувачів щодня в активний літній сезон. Локація доступна для відпочинку зранку до вечора: графік роботи з 8:00 до 20:00.

Вартість відпочинку становить 250 гривень з особи у будні дні та 350 гривень у вихідні. У ціну зазвичай входить користування пляжною інфраструктурою та зонами відпочинку. Усі актуальні питання щодо відпочинку можна уточнити за телефоном:

+ 38 067 336 51 61.

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Як дістатися до озера Дідове?

Для бюджетних туристів без автомобіля маршрут зазвичай починається поїздом у напрямку Ужгорода з виходом на станції Мукачево. Далі з Мукачево можна дістатися автобусом або таксі до Берегового, а вже звідти рейсовим автобусом до села Дийда. На місці місцеві жителі підкажуть дорогу до озера. Орієнтиром є магазин при в'їзді до села, після якого потрібно повернути праворуч у напрямку водойми.

Подорожуючи автомобілем, слід рухатися трасою Київ – Львів – Чоп (М-06) у напрямку Мукачева. У місті на другому кільці, поблизу поста поліції, необхідно повернути в бік Берегового за вказівниками на дорогу Р-54. Далі маршрут пролягає до Берегового, а в межах міста головною вулицею (вулиця Богдана Хмельницького).

Після залізничного переїзду слід повернути праворуч у напрямку села Дийда. Після в'їзду до села потрібно знову повернути праворуч біля магазину, звідки залишається кілька хвилин до озера.

Де розташоване озеро Дідове: дивитись на картах