Острови Греції засипало снігом: у мережі з'явилися фото та відео засніжених локацій

Впродовж першого місяця 2022 року у всьому світі спостерігають аномальні кліматичні зміни. Цього разу снігом вкрило курортні острови Греції.

Така кількість снігу випадала на Кікладах кілька десятків років тому. Про це розповіли місцеві жителі.

До теми У пустелі Сахара випав сніг: фотограф зазнімкував рідкісне погодне явище

Курортні острови Греції засипало снігом

В неділю, 23 січня, погодний фронт "Елпіс" накрив Грецію, зокрема Сірос , Наксос, Тінос, Андрос, Міконос , Санторині та інші острови Кіклад. Зараз там спостерігаються низькі температури, сильний снігопад та вітер.

Сильний снігопад викликав безліч проблем на островах, яким бракує інфраструктури, щоб впоратися з такими погодними явищами. Наприклад, на Наксосі багато гірських сіл були відрізані від решти острова, попри постійні зусилля снігоочисної техніки на дорогах. Так, довелося залучати пожежну службу, щоб звільнити громадян з автомобілів.

Мешканці островів зафіксували на фото та відео неймовірні пейзажі та опублікували їх на своїх сторінках у соціальних мережах.



Острів Андрос вкритий густим снігом / Фото Cyclades24

Акрополіс засипало снігом: відео

Засніжений острів Міконос: дивіться відео

Грецію вкрило снігом: пейзажне відео



Зазначається, що внаслідок сильного снігопаду школи всіх рівнів на Кікладах залишаться закритими в понеділок та вівторок, 24 та 25 січня.

Крім того, держава радить громадянам уникати зайвих рухів. Жителям деяких районів надсилатиметься SMS-повідомлення з попередженням про "небезпечний снігопад у регіоні протягом наступних 48 годин" та порадою уникати непотрібних поїздок.

За прогнозами Національної метеорологічної служби, сьогодні сніг вкриє значну частину Греції. Основними характеристиками другої хвилі "Елпісу" будуть дуже низькі температури, сильні снігопади, навіть у низинних районах північної та східної Греції, а також на островах Егейського моря при північному вітрі від 8 до 9.