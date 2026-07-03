"Пряникові" будинки і вау-природа: ви мусите побачити це місце, якщо збираєтеся на Родос

Відпустка на грецькому острові Родос може стати ще цікавішою, якщо на один день відправитися на Сімі. Цей невеликий острів дуже відрізняється від Родоса своєю неокласичною архітектурою, тож тут може здатися, що ви завітали в іншу країну.

Сімі належить до групи островів Додеканес і лежить біля берегів Туреччини в Егейському морі. Користувачка тіктоку @allo.lizushka, яка відпочивала на Родосі, відправилася на один день на Сімі і була просто в захваті. Тепер вона радить зробити це усім.

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Як дістатися до острова Сімі?

Туристка дісталася острова на поромі. Квитки можна купити на сайті Ferryhopper, але бажано зробити це за декілька днів до відправлення. Вартість поїздки у дві сторони обійшлася у 3 тисячі гривень, але ціна залежить від часу відправлення. Дуже важливо прийти у порт завчасно, бо пором відправляйтеся рівно в той час, який зазначений на квитку, і нікого не чекає. Дорога до острова Сімі зайняла близько 1,5 години.

Підпливаючи до острова, українка була в захваті – різноколірні будинки, які ще називають "пряниковими", опускалися просто до гавані. Усе це з видом на море мало неймовірний вигляд.

Українка розповіла про острів Сімі біля Родоса: відео

Зверніть увагу! Про те, як провести відпустку на Родосі, ми детально розповідали у репортажі з острова. У ньому є про все – куди піти на Родосі, які страви скуштувати, які ціни на острові і навіть про подарунки, які варто привести додому.

На самому острові є багато традиційних таверн, вузькі вулички й багато котів. Обов'язковий сувенір, який треба привести з острова, – морська губка, якими Сімі славиться ще з давніх-давен. Коштує вона близько 7 євро.

Один з найпопулярніших оглядових майданчиків – Symi Citadel. Підійматися до нього треба 20 хвилин і в спеку це доволі складно, але краєвид, який тут відкривається, вартий цих зусиль.

Барвисті будинки на острові Сімі / Фото Depositphotos

До слова, поїздку на острів Сімі можна поєднати з відвідуванням інших місць. Наприклад, на сайті GetYourGuide є екскурсії, які поєднують відвідування Сімі та мальовничої затоки Святого Георгія, в якій можна покупатися. Ціна такого туру – від 1800 гривень залежно від наповнення.