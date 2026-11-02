Краще за Париж: туристи назвали найромантичніше місце у світі

Романтична подорож у більшості людей асоціюється з поїздкою у Париж або Венецію. Однак, як з'ясувалося, тренди змінюються, і французька столиця раптово опинилася на другому місці. Її обійшов абсолютно несподіваний напрямок.

Компанія Funjet Vacations спільно з дослідницькою організацією Talker Research опитала близько 2 тисячі американців, щоб створити рейтинг найромантичніших міст світу. Про це розповідає Travel and Leisure.

Яке місце туристи назвали найромантичнішим у світі?

Найбільше голосів отримав гавайський острів Мауї – його обрали 34% респондентів. Париж опинився на другому місці з результатом 33%, а третю сходинку посів Рим, за який проголосували 29% учасників. До п'ятірки також увійшли Венеція та мексиканський Канкун.

І хоча це опитування відображає думку американців, а не туристів з усього світу, результат цілком зрозумілий. Мауї пропонує зовсім інший формат романтичної відпустки: замість прогулянок переповненими вулицями мегаполіса – усамітнення на океанському узбережжі та тропічні пейзажі.

Чим особливий Мауї?

Мауї – це другий за величиною острів Гавайського архіпелагу в Тихому океані. Його називають "островом долин" через характерний рельєф, сформований двома вулканічними масивами. Тут поєднуються золотисті й білосніжні пляжі, зелені гірські схили, тропічні ліси та мальовничі узбережжя.

Острів підходить для спокійного відпочинку і для активних мандрівок. Пари можуть провести день біля океану, вирушити на снорклінг, досліджувати природні парки або орендувати автомобіль і самостійно відкривати мальовничі куточки Мауї. Саме це різноманіття робить його привабливим для тих, хто хоче поєднати пляжний відпочинок із пригодами.

Одна з найвідоміших туристичних принад острова – мальовнича дорога до містечка Хана на східному узбережжі. Маршрут простягається приблизно на 84 кілометри та проходить крізь тропічні ліси, водоспади, гірські схили й океанські панорами.

Краєвиди на острові Мауї / Фото Depositphotos

На світанку особливо романтичним є національний парк Халеакала. Тут розташований величезний вулканічний кратер, а з вершини відкриваються краєвиди на незвичайні пустельні ландшафти та хмари далеко внизу.

Національний парк Халеакала / Фото Depositphotos

Для тих, хто хоче провести відпустку біля океану, підійде Вайлеа на південному узбережжі Мауї. Цей район відомий мальовничими піщаними пляжами і курортними готелями. Якщо хочеться побачити щось незвичайне, то варто вирушити до державного парку Ваянапанапа поблизу Хани. Тут є пляж із чорним вулканічним піском, який контрастує з бірюзовою водою океану та зеленню навколо. Це одне з найефектніших місць для фотографій на Мауї.

Мауї цікавий тим, що не змушує обирати між активним і лінивим відпочинком. Тут можна провести цілий день на пляжі, наступного ранку зустріти світанок на вершині вулкана, а потім вирушити в автомобільну подорож тропічними лісами. Саме можливість розділити такі враження приваблює закоханих. І хоча Париж не зникає з переліку романтичних напрямків, Мауї пропонує зовсім іншу атмосферу.