Забудьте про Капрі: цей острів в Італії кращий, дешевший і майже без туристів

Коли йдеться про відпочинок на італійських островах, то більшість згадує острів Капрі. Однак замість нього цього літа рекомендуємо відкрити для себе набагато спокійніший та автентичний варіант без натовпів туристів, який часто обирають самі італійці.

Йдеться про Іскію – острів неподалік Неаполя, куди паромом можна дістатися за годину, пише Travel Off Path. Тут немає такої розкоші і гламуру як на Капрі, проте острів подарує тишу та дуже красиву природу.

Чим особлива Іскія?

Іскія більша за Капрі, але досить компактна, тому її вистачить часу дослідити за кілька днів. На острові живе понад 60 тисяч людей, а життя тут дуже розмірене – з невеликими прибережними містечками, гірськими селами та мінімальною туристичною метушнею.

Острів відомий термальними джерелами, а також горою Епомео – сплячим вулканом із краєвидом на Неаполітанську затоку. Пляжі тут різні – від піщаних до кам’янистих бухт.

Знайомство з островом можна почати вже з порту Іскія – головної транспортної точки і жвавого центру з магазинами, набережною та історичними вулицями.

Неподалік розташований Арагонський замок – одна з найвідоміших локацій острова. Фортеця стоїть на окремому скелястому острівці, з’єднаному з сушею дамбою, і має неймовірний вигляд на заході сонця.



Острів Іскія вражає красою / Фото Pinterest

Одне з найатмосферніших місць – Сант-Анджело. Це тихе село без автомобілів, з пастельними будинками, що спускаються до води.

У Форіо вже більше настрою – тут помітний активний рух людей і дуже красиві заходи сонця. Тут розташована церква К’єза-дель-Соккорсо на мисі, яка додає пейзажу особливого шарму. Поруч – одні з найкращих піщаних пляжів острова, зокрема Чітара та К’яйя.



Острів Іскія вражає красою / Фото Pinterest

Любителям природи радять приїхати у Серрара-Фонтана – тихе гірське село, звідки починаються маршрути на Епомео. Це вже інша Іскія – без туристичного шуму, з вузькими вуличками та старовинною атмосферою.

Попри популярність регіону Кампанія, Іскія набагато доступніша за Капрі. Тут не лише набагато дешевше житло і їжа. Острів значно більший за розміром, менш переповнений та краще підходить для тривалішого відпочинку.

Початок подорожі на Іскію розпочнеться з Неаполя, який відомий своєю архітектурою, кухнею та культурою, зокрема піцою, сфольятеллою та ромовою бабою, пише In Journal. Також туристам радять відвідати влітку Флоренцію та Мілан.

Флоренція славиться Дуомо Санта-Марія-дель-Фйоре, галереєю Уффіці та гастрономічною різноманітністю, тоді як Мілан – це місто моди з визначними пам'ятками, такими як Пьяцца дель Дуомо та театр Ла Скала.

Який ще острів Італії вартий уваги?

Сицилія в Італії, з сімома об'єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, є одним з найкращих середземноморських напрямків для відпочинку.

Острів пропонує вражаючі природні ландшафти, пляжі, найвищий діючий вулкан Етна, а також багату культурну спадщину з давньогрецькими руїнами та бароковими містами.

Саме за Етну туристи люблять Сицилію найбільше, відзначаючи, що це настільки захоплива локація, що заслуговує того, щоб побачити її хоча б раз у житті.