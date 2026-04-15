Колись тут жили тисячі людей, а тепер нікого: як виглядає наймоторошніший острів Японії
- Острів Хасіма, відомий як Гунканджіма, був густонаселеним індустріальним центром до 1974 року, коли через закриття вугільних шахт він спорожнів.
- Острів є частиною Світової спадщини ЮНЕСКО, але має темну історію, оскільки під час Другої світової війни там використовувалася примусова праця корейців і китайців.
Колись острів Хасіма був символом індустріального прориву Японії та домівкою для тисячі людей, однак його історія має і темний бік. Під час Другої світової війни тут використовували примусову працю: тисячі корейців і китайців змушені були працювати в небезпечних шахтах у виснажливих умовах.
Приблизно за 15 кілометрів від міста Нагасакі розташований один із наймоторошніших покинутих островів Японії Хасіма, більш відомий як Гунканджіма або "Острів-лінкор". Колись він був символом стрімкої індустріалізації країни, а сьогодні – це руїни, що поступово поглинає природа, розповідає All That's Interesting.
Дивіться також Вся стеля світиться як зоряне небо: де розташована печера, яка вражає всіх туристів
Що сталося з островом Хасіма?
Острів почав активно розвиватися наприкінці 19 століття після того, як компанія Mitsubishi придбала його та розпочала видобуток вугілля під морським дном. Тут звели бетонні багатоповерхівки, школу, лікарню та інші об'єкти інфраструктури. У 1959 році населення острова досягло понад 5 тисяч осіб, що зробило його одним із найгустонаселеніших місць у світі.
Однак із переходом Японії на нафту в 1970-х роках шахти закрили. У 1974 році острів повністю спорожнів – люди залишили його всього за кілька місяців. Без догляду будівлі почали руйнуватися, а територія поступово перетворилася на покинуту зону.
Зараз Хасіма приваблює туристів з усього світу. З 2015 року острів входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, а з 2009 року частину території відкрили для відвідувачів. Водночас більшість будівель залишаються небезпечними та закритими через ризик обвалів. Втім, історія острова має і темну сторону.
Під час Другої світової війни тут використовували примусову працю – на шахтах працювали тисячі корейців і китайців у важких та небезпечних умовах. За різними оцінками, понад тисячу людей загинули через виснаження, недоїдання та аварії.
Дивіться також У цьому місті люди змушені жити у печерах, щоб рятуватися від 50-градусної спеки
Саме через це навколо Хасіми досі точаться суперечки. Частина дослідників і країн наполягає, що острів має розглядатися не лише як символ індустріального прориву Японії, а й як нагадування про трагедії воєнного часу.
Які є ще цікаві новини про Японію?
Ми вже розповідали, як побачити Японію з обмеженим бюджетом. Якщо ви зібралися досліджувати різні міста та регіони Японії, то найвигідніше купити JR Pass на 7 днів. Він коштує близько 15 тисяч гривень, але ця вартість покриває необмежений проїзд більшістю маршрутів японської залізниці, швидкісними поїздами "Сінкансен" та багатьма автобусами і поромами.
Або ж, дізнайтесь цікаві факти про Японію. Наприклад, на кожному кроці стоять торгові автомати. Що цікаво, купити у них можна не лише батончики чи напої. У них є все – парасольки, футболки, гарячі страви, косметика тощо.
Часті питання
Чому острів Хасіма отримав назву 'Острів-лінкор'?
Острів Хасіма отримав назву 'Острів-лінкор' через свою форму – з моря він нагадує лінкор, що навіть призвело до його торпедування військово-морськими силами США під час Другої світової війни.
Яка була причина закриття шахт на острові Хасіма?
Шахти на острові Хасіма були закриті через зниження попиту на вугілля в Японії в 1970-х роках – країна перейшла на нафту, і острів швидко спорожнів.
Чому острів Хасіма є об'єктом суперечок?
Острів Хасіма є об'єктом суперечок через його історію примусової праці під час Другої світової війни – частина дослідників вважає, що острів має розглядатися не лише як символ індустріального прориву, а й як нагадування про воєнні трагедії.