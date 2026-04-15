Колись тут жили тисячі людей, а тепер нікого: як виглядає наймоторошніший острів Японії

Колись острів Хасіма був символом індустріального прориву Японії та домівкою для тисячі людей, однак його історія має і темний бік. Під час Другої світової війни тут використовували примусову працю: тисячі корейців і китайців змушені були працювати в небезпечних шахтах у виснажливих умовах.

Приблизно за 15 кілометрів від міста Нагасакі розташований один із наймоторошніших покинутих островів Японії Хасіма, більш відомий як Гунканджіма або "Острів-лінкор". Колись він був символом стрімкої індустріалізації країни, а сьогодні – це руїни, що поступово поглинає природа, розповідає All That's Interesting.

Дивіться також Вся стеля світиться як зоряне небо: де розташована печера, яка вражає всіх туристів

Що сталося з островом Хасіма?

Острів почав активно розвиватися наприкінці 19 століття після того, як компанія Mitsubishi придбала його та розпочала видобуток вугілля під морським дном. Тут звели бетонні багатоповерхівки, школу, лікарню та інші об'єкти інфраструктури. У 1959 році населення острова досягло понад 5 тисяч осіб, що зробило його одним із найгустонаселеніших місць у світі.

Однак із переходом Японії на нафту в 1970-х роках шахти закрили. У 1974 році острів повністю спорожнів – люди залишили його всього за кілька місяців. Без догляду будівлі почали руйнуватися, а територія поступово перетворилася на покинуту зону.

Зараз Хасіма приваблює туристів з усього світу. З 2015 року острів входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, а з 2009 року частину території відкрили для відвідувачів. Водночас більшість будівель залишаються небезпечними та закритими через ризик обвалів. Втім, історія острова має і темну сторону.

Під час Другої світової війни тут використовували примусову працю – на шахтах працювали тисячі корейців і китайців у важких та небезпечних умовах. За різними оцінками, понад тисячу людей загинули через виснаження, недоїдання та аварії.

Дивіться також У цьому місті люди змушені жити у печерах, щоб рятуватися від 50-градусної спеки

Саме через це навколо Хасіми досі точаться суперечки. Частина дослідників і країн наполягає, що острів має розглядатися не лише як символ індустріального прориву Японії, а й як нагадування про трагедії воєнного часу.

