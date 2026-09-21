Від Парижа до Нью-Йорка: мегаполіси, які восени стають особливо красивими

Осінь здатна кардинально надати містам інших кольорів всього за кілька тижнів. Змінюються парки, вулиці стають затишнішими, а в кав’ярнях замість галасу – спокійні зустрічі за чашкою кави. Саме восени світові мегаполіси розкривають свій чарівний шарм.

Осіння пора чудово підійде для тих, хто не любить спеки, натовпів людей, натомість обирає довгі прогулянки золотистим парком, з кавою в руках та фотоапаратом, пише In Journal.

Туристи кажуть, що якщо й існує час для подорожей, що поєднує естетику і комфорт, то це однозначно осінь, в період якої міста стають ще красивіші.

Які міста найкрасивіші восени?

Париж

Осінь у Парижі неймовірно красива. Чимало путівників рекомендують для поїздки квітень - травень або вересень – жовтень, оскільки саме в ці місяці Париж вражає барвами. Прогулянка відомими місцями у жовтні стане точно незабутньою.

Нью-Йорк

Цей мегаполіс восени має зовсім іншу атмосферу. Центральний парк, Сохо та Вест-Віллидж виглядають так, наче з фільмів. У реальності тут з кожного куточка доноситься запах кави та смажених каштанів.

Для відвідування музеїв чудово підходить жовтень і листопад. Наприкінці сезону місто ще й раптово починає демонструвати перші святкові прикрашання на П’ятій авеню.

Токіо

Місто восени набуває помаранчевих відтінків, а дерева гінкго перетворюються на золоті алеї. У цю пору природа в Токіо стає вражаючою, а під час прогулянки містом радять спробувати запечену солодку картоплю й традиційні тістечка вагасі зі смаком каштанів.

Лісабон

Восени в Лісабоні доволі тепло, тому сюди варто їхати тим, хто ще хоче насолодитися теплими днями. Місто на семи пагорбах розкриває свою богемну сторону восени - від концертних вечорів у Байрру-Алту до заходів сонця на Мірадуро-да-Сеньйора-ду-Монте.

Копенгаген

Осінь в цьому місті помітна у кожній деталі. У кафе на столиках стоять свічки, в закладах відчувається запах тістечок в корицею, а місто набуває якогось особливого вайбу філософії хюге. Тут хочеться носити теплі светри й проводити вечори в затишних ресторанах, смакуючи страви з гарбуза та яблук.

Гонконг

Кажуть, що Гонконг восени набагато приємніший, ніж в іншу пору року. Влітку тут дуже спекотно, а восени температура близько 25 градусів дає можливість для довгих прогулянок.

Це ідеальний час для походу на пік Вікторія або круїзу по гавані Вікторія, коли горизонт міста ніжиться в променях осіннього сонця. У листопаді такі парки, як Тай Тонг і Нгонг Пінг, оживають багатою осінньою палітрою.

Сеул

Туристи відзначають, що Сеул восени схожий на листівку. З кінця вересня і до середини листопада місто перетворюється на мозаїку золотих і червоних тонів. Кафе в районах Ітевон і Самчхон-дон наповнені людьми, які п’ють каву, а міські парки стають ідеальним фоном для фотосесій.

Осінь по-іншому відкриває навіть добре знайомі мегаполіси. Парки й вулиці вкриваються золотим листям, а прохолодніша погода створює комфортні умови для довгих прогулянок містом.