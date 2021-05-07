Оператор втратив дрон через зйомку вулкана в Ісландії: захопливе відео

У березні в Ісландії відбулося виверження вулкана Фаградалсф'яль. Оператор запустив дрон у саме жерло і спалив його.

Бьорн Стейнбек (Bjorn Steinbekk) показав відео у соціальних мережах. Чоловік живе в Ісландії та захоплюється зйомкою вулканів.

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Вулкан Фаградалсф'яль розташований приблизно за 30 кілометрів від столиці країни Рейк'явіка. Виверження було невелике та не становило небезпеки для людей.

Спочатку Бьорн Стейнбек запустив 12-годинний стрім. А коли настав час його завершити, то він полетів дроном прямо у жерло. На кадрах видно, як камера повільно наближається до вируючого потоку лави. Після зйомки автор позбувся своєї техніки.

"Сьогодні вранці я закінчив свій 12-годинний стрім з вулкана. Це був мій спосіб закрити главу, яка поглинула моє життя протягом останніх 6 тижнів", – написав Бьорн Стейнбек на своєму каналі в YouTube.