Олеський замок – перлина "Золотої підкови Львівщини", яку треба побачити на власні очі

Один із найдавніших замків України, мабуть, збудував один із синів галицько-волинського князя Юрія Львовича на плато-пагорбі, що височіє серед заплаву річки Ліберці. Точний рік виникнення замку невідомий, але його перша історична згадка – 1327 рік.

Олеський замок розташований на межі Волині та Галичини, що робило його стратегічно важливим: форт відігравав ключову роль у битвах між Литвою та Польщею та Угорщини. Зараз Олеський замок приймає туристів з усього світу, які хочуть побачити легенди на власні очі.

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Історія Олеського замку

Олеський замок, овальної форми, стоїть на вершині невеликого пагорба, висотою близько п'ятдесяти метрів. Оточує його рів та стіна, які служать захистом замку. Він також оточений густим болотом.

У різні часи замок належав Польщі, Литві та Угорщині. Це стало політичним орієнтиром у XIV столітті, коли через його територію проходили рухомі кордони між трьома згаданими країнами. Битви за володіння замком були постійними. Глибокий колодязь у підвалі замку використовувався як шлях втечі для обложених в'язнів.

Вже у другій половині XV століття замок втратив своє значення для оборонної споруди та став резиденцією магнатів, був перетворений з оборонного пункту на просто місце для втечі аристократії.



Зовнішній вигляд замку / Фото: Pinterest

1605 року замок викупив шляхтич Ян Данилович, багатий місцевий поміщик і воєвода Русинського воєводства. Потім його продали родині Конєцпольських. Нові власники, основна резиденція яких була у Жовкві, погано ставилися до замку, і лише в 1682 році замок був відремонтований Яном III Собеським, який придбав комплекс у Станіслава Конєцпольського за 400 000 злотих. Для прикраси різних кімнат були привезені картини та мозаїки. Замок був перероблений в популярному на той час стилі італійського Відродження.

На початку 18 століття Олеський замок було придбано родиною Жевуських, а колекція антикваріату була перенесена в інший замок, яким належали Резусти, Підгірський замок.

Тут також народився ще один польський король, король Міхал Корибут Вішньовецький. Кажуть також, що Богдан Хмельницький, найвидатніший лідер українських козаків, провів тут свої дитячі роки.



Історія Олеського замку / Фото: Pinterest

1838 року стався землетрус, який частково зруйнував деякі частини будівлі. 1882 року замок, який вважався польською національною пам'яткою, був викуплений Комітетом охорони. Перша світова війна, і Друга світова війна негативно вплинули на стан пам'ятки. 1956 року в замок вдарила блискавка.

1975 року в Олеському замку відкрили філію Львівської галереї мистецтв. Музей-архів містить численні відреставровані предмети, завдяки зусиллям Львівської картинної галереї експозиція поповнилася новими ексклюзивними шедеврами.

Замок є частиною "Золотої підкови", одним з елементів кільця із трьох замків: Олеський, замок у Підгірцях та Золочівський замок.