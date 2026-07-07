5 зірок ще нічого не означають: як не забронювати жахливий готель у Болгарії

Болгарія багато років поспіль залишається одним з улюблених морських напрямків українців з дітьми. Доступні ціни, чисте море та хороші готелі роблять цю країну чудовим напрямком для сімейної відпустки. Однак дуже важливо обрати правильний готель, адже невдалий вибір може зіпсувати відпочинок.

Туристична агентка, яка веде тревел-блог під ніком @ira_hottout3, зробила огляд популярних готелів у Болгарії. Вона розповіла, які варто бронювати, а які краще оминати десятою дорогою.

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Які готелі у Болгарії точно не розчарують?

Для молоді чудово підійде Best Western Premium Inn 4* у центрі Сонячного Берегу. Тут хороші номери, смачне харчування і багато вечірок. Нудно у цьому готелі не буде. Однак тим, хто прагне спокійного відпочинку, тут не сподобається.

Для тихої відпустки краще обрати затишний Mercury 4*. Туристи обожнюють його і завжди залишають позитивні відгуки. Hrizantema 4* також гарний варіант для спокійної сімейної відпустки. Готель має вдале розташування і смачну кухню.

Турагентка також порадила готель Park Hotel Golden Beach 4* на курорті Золоті Піски. Нещодавно він пройшов реновацію, тож зараз усі номери в гарному стані. Крім того, шезлонги і парасольки на пляжі вже входять у вартість проживання, тому щодня доплачувати не потрібно. Єдиний нюанс – до пляжу від готелю ведуть сходи. Людям з обмеженими можливостями та сім'ям з маленькими дітьми на візочках буде незручно.

Пляж у Болгарії / Фото Depositphotos

А куди не варто їхати?

Турагентка також назвала три готелі, які вона радить оминати. Holiday Park 4* у Золотих Пісках – це жахливий готель, який з кожним роком стає все гіршим. Те саме стосується Gladiola Star 4*, який має лише один-єдиний плюс – розташування на першій береговій лінії.

Навіть 5 зірок не гарантують якість. Наприклад, готель Planeta 5* постійно збирає неоднозначні відгуки туристів. Деякі сім'ї їдуть сюди через великий аквапарк, однак турагентка не радить бронювати цей готель через неякісне харчування.

Як обрати готель у Болгарії: відео

Чому відпочинок у Болгарії подорожчав цього літа?

Туристи бідкаються, що цього літа відпочинок у Болгарії дуже подорожчав. Мовляв, за таку ціну можна відпочити у Туреччині. Турагентка погодилася з цим і пояснила причини такого збільшення цін. Річ у тому, що цього року Болгарія офіційно перейшла на євро, що спровокувало ріст цін. Водночас дефіцит пального через кризу на Близькому Сході спровокував збільшення вартості автобусних перевезень.

Та найголовніша причина полягає в тому, що більшість номерів у готелях Болгарії викупили ще під час раннього бронювання.