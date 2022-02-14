Одне із наймасштабніших за часи Незалежності: в Україні почалось оновлення рухомого складу УЗ

У 2022 році Україна планує оновлення рухомого складу "Укрзалізниці". Воно стане одне з наймасштабніших за всі часи Незалежності.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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В Україні почалось оновлення рухомого складу УЗ

Так, для потреб Укрзалізниці буде закуплений сучасний і комфортний рухомий склад українського виробництва. Схожим вже користуються пасажири рейсу "Київ – Ужгород".

Нагадаю, що у Харківській області вже успішно запущено новий дизель-поїзд на маршрутах "Харків – Суми – Ворожба – Харків" та "Харків – Попасна – Харків". Це так званий "Слобожанський експрес",

– зауважив Кубраков.

Крім того, на маршруті "Бахмут – Харків – Бахмут" курсує модернізований електропоїзд, який з'єднує комфортним залізничним сполученням два східні регіони: Харківщину та Донеччину.

Зазначається, що паралельно триває процес закупівлі рухомого складу для проєкту Kyiv City Express.

Які ще проєкти планують у 2022 році

"Укрзалізниця" дала відповіді на найпоширеніші питання щодо купівлі квитків за "ковідну тисячу".

Щодо дорожніх проєктів, то до кінця року мають намір завершити оновлення обходу Харкова і початок будівництва першої ділянки Київської обхідної дороги. Її будуватиме найбільша будівельна компанія США – Bechtel Overseas Corporation.

Також у 2022 році Міністерство інфраструктури розпочне масштабний процес капітального ремонту судноплавних шлюзів на Дніпрі, зокрема Київського, Каховського, Кременчуцького Середньодніпровського та Запорізького. Це дозволить відродити судноплавний потенціал головної річки країни.

Тисячі кілометрів нових доріг по всій країні. Нові залізничні колії та новий рухомий склад "Укрзалізниці". Завершення десятирічних довгобудів. Розбудова мережі регіональних аеропортів та запуск національного авіаперевізника. Повернення у фокус держави туристичної та прикордонної інфраструктури,

– окреслив Кубраков плани.

Він додав, що усі перелічені вище інфраструктурні проєкти – це лише мала частина того, що буде зроблено у 2022 році.