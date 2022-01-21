В Одесу заходить авіакомпанія із Саудівської Аравії: куди літатиме

Авіакомпанія-лоукостер Flynas, яка першою почала здійснювати прямі рейси з України до Саудівської Аравії, анонсувала запуск двох нових напрямків.

У травні перевізник розпочне польоти до міст Даммам та Ріяд з аеропорту Одеси. Розповідаємо, що відомо про новий маршрут.

До теми Куди зможуть літати українські авіакомпанії у 2022 році: перелік курортних напрямків

Flynas запустить 2 напрямки до Сходу: що відомо

Вже у травні 2022 року зустрічаємо flynas в ODS! Новий авіаперевізник розпочинає льотну програму з Одеси за двома напрямками до Саудівської Аравії,

– вказано у повідомленні.

Зокрема перевізник пропонує перельоти:

Даммам – Одеса – Даммам (DMM)

З 1 травня 2022 року двічі на тиждень: щосереди та щонеділі.

Ріад – Одеса – Ріяд (RUH)

З 2 травня 2022 року тричі на тиждень: щопонеділка, щочетверга та щосуботи.

Придбати квитки можна буде незабаром на офіційному сайті авіакомпанії.

Flynas в Україні: коротко