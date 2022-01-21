В Одесу заходить авіакомпанія із Саудівської Аравії: куди літатиме
Авіакомпанія-лоукостер Flynas, яка першою почала здійснювати прямі рейси з України до Саудівської Аравії, анонсувала запуск двох нових напрямків.
У травні перевізник розпочне польоти до міст Даммам та Ріяд з аеропорту Одеси. Розповідаємо, що відомо про новий маршрут.
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Flynas запустить 2 напрямки до Сходу: що відомо
Вже у травні 2022 року зустрічаємо flynas в ODS! Новий авіаперевізник розпочинає льотну програму з Одеси за двома напрямками до Саудівської Аравії,
– вказано у повідомленні.
Зокрема перевізник пропонує перельоти:
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Даммам – Одеса – Даммам (DMM)
З 1 травня 2022 року двічі на тиждень: щосереди та щонеділі.
- Ріад – Одеса – Ріяд (RUH)
З 2 травня 2022 року тричі на тиждень: щопонеділка, щочетверга та щосуботи.
Придбати квитки можна буде незабаром на офіційному сайті авіакомпанії.
Flynas в Україні: коротко
- Flynas – провідний лоукостер Саудівської Аравії з флотом в 34 літаки.
- У Мінінфраструктури додали, що компанія з 2016 року визнається кращим лоукостером Близького Сходу.
- Щотижневий обсяг авіаперевезень Flynas становить близько 1,2 тисячі авіарейсів за 35 внутрішніми й зовнішніми напрямами.
- Перевізник здійснює рейси з Ер-Ріяду до Києва, а також поділився планами щодо відновлення авіасполучення із Львовом.