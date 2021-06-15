Річ у тім, що 12 і 13 червня в Одесі пройшли сильні зливи. Вони призвели до скидів поверхневих вод у прибережну зону Чорного моря.
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Через зливові опади, які пройшли в Одесі 12 – 13 червня, велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію міських пляжів. Тому рекомендовано тимчасово утриматися від купання в морі, – йдеться у повідомленні.
Тобто все, що було на вулицях і в парках, а також інші поверхневі води зараз прямо на пляжах.
Рекомендація Головного управління Держпродспоживслужби має на меті не допустити погіршення епідеміологічної ситуації в літній період. Адже водним шляхом передається чимало інфекцій.
Зазначається, що утримуватися від морського водокористування варто до особливого розпорядження.
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