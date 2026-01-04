Мало хто знає, але у США є своя Одеса: чи має місто зв'язок з Україною

У США існує місто Одесса, засноване наприкінці XIX століття як залізнична станція. Його назва запозичена від українського портового міста на Чорному морі.

Одесса розташована в округах Ектор і Мідленд на південному заході штату Техас. Що відомо про місто, та чи має воно зв'язок з українською Одесою – розповідає 24 Канал.

Дивіться також Не тільки Єгипет: топ-7 напрямків від експерта, де відпочити в січні на морі

Що відомо про місто Одесса у США?

Як йдеться на історичному сайті Техасу, Одесса була заснована в 1881 році як пункт зупинки для водопостачання та перевезення худоби на залізниці Техас і Тихий океан. Перше поштове відділення відкрилося у 1885 році.

Одеса стала адміністративним центром округу Ектор у 1891 році та була зареєстрована як місто у 1927 році, після того, як на ранчо Коннелл виявили нафту. Нафта швидко стала головним фактором, що приваблював нових мешканців. У 1925 році населення становило лише 750 осіб, а до 1929 року воно зросло до 5000.

На сайті про історію Одесси йдеться, що назвав міста була обрана на честь Одеси в Україні. Річ у тім, що українське місто було широковідомим центром пшениці й морським портом, тому ця назва мала бути синонімом "країни пшениці" в рекламних пропозиціях для фермерів на півночі та середньому заході.



Меморіал Кріса Кайла в Одессі / Фото Tour Texas

За іншою версією, поселення було названо робітниками з Російської імперії, які будували залізницю у 1881 році, тому що місцевість нагадувала їм їхню батьківщину.

Цікаві факти про Одессу

В архіві йдеться, що у 1948 році Одесса була домівкою для першої леді Барбари Буш – дружини 41-го президента США Джорджа Герберта Вокера Буша, мати 43-го президента США Джорджа Вокера Буша і 43-го губернатора Флориди Джеба Буша.

"В Одессі ми стали техасцями та пишаємося цим", – казав колишній президент Джордж Буш-старший.

З Одессою пов'язаний відомий американський музикант Рой Орбісон, який навчався у місцевому коледжі.



Одеський метеоритний кратер / Фото Tour Texas

Також місто згадується у романі та фільмі "Старим тут не місце". Головний герой Мосс каже своїй дружині Карлі Джин, що вона має поїхати до будинку своєї матері в Одессі та залишитися там до його дзвінка.

Що подивитися в Одессі?