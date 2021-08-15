Інцидент стався у суботу, 14 серпня. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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Що відомо про аварію на курорті

Близько 11:50 на міському пляжі в Очакові водії водного скутера наїхав на пірс. В цей час там перебували відпочивальники. В результаті одну жінку госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Наразі причини цієї аварії невідомі. Подію кваліфікували як порушення правил безпеки руху. За це водія водного атракціону можуть ув'язнити до 3 років.



Інцидент в Очакові на Миколаївщині / Фото Національна поліція