Рух на червоне світло і таксі за космічну ціну: нюанси про Париж, які здивують туристів

Париж – це місто, яке легко уявити ще до першої поїздки: Ейфелева вежа, затишні кав'ярні, прогулянки вздовж Сени та романтичні вулички. Але за звичним образом ховається чимало нюансів, про які туристи дізнаються вже на місці. Деякі з них можуть добряче здивувати. Тож перед поїздкою до Парижа варто знати кілька місцевих особливостей.

Українка Дарина вже 5 років живе у Парижі і веде свій тікток-блог @darinka_in_paris. Вона розповіла про 11 нюансів життя у Парижі, до яких треба бути готовим туристам.

Які неочевидні речі туристи мають знати про життя у Парижі?

1. У Парижі пішоходи переходять дорогу на червоне світло. Поліція за це не штрафує, а водії спокійно реагують і пропускають людей навіть якщо їм самим світить зелений колір.

2. Ніколи не сідайте у паризьке таксі з табличкою TAXI вгорі – воно дуже дороге. Краще викликати Uber або Bolt.

3. У магазинах і ресторанах завжди треба вітатися. Відвідувача, який зайшов мовчки, можуть погано обслуговувати.

4. Паризьке метро – це окремий світ. Воно дуже часто може ламатися або не працювати через інші причини. А якщо хтось забув багаж, то закривають одразу всю лінію. Щоб відслідковувати ситуацію у реальному часі, завантажте додатки Bonjour RATP або Ile de France Mobilites.

5. Ціна на ту саму страву на винос і в ресторані може відрізнятися. Тому французи часто беруть їжу з собою і їдять її в парку, щоб зекономити кошти.

Зверніть увагу! Раніше ми розповіли про покупки і розваги у Парижі, які точно вартують своїх грошей. Заощаджувати на них не варто, адже емоції і враження стануть значно дорожчими.

6. Більшість дійсно хороших барів розташовані у 5 і 6 районах міста, а не в самому центрі.

7. Не сідайте самі за столик в ресторані чи кафе. Зачекайте при вході, щоб офіціант вас провів до вільного місця. Самодіяльність тут вважається неввічливою.

8. Завжди носіть з собою готівку. Часто в кафе і магазинах приймають оплату карткою лише тоді, коли сума перевищує 5 – 10 євро. Купити якусь дрібничку чи звичайну воду без готівки може не вийти.

9. При замовленні води у ресторані завжди просіть carafe d'eau – тоді вона буде безкоштовна.

10. На думку українки, найкращий період для поїздки в Париж це вересень – початок жовтня або квітень. Тоді погода найкомфортніша для довгих прогулянок і відвідування усіх найцікавіших локацій.

11. Про обід у Парижі треба думати заздалегідь, адже з 14:00 по 19:00 майже всі ресторани зачинені. Щоб точно не залишитися голодним, треба встигнути у заклад на 12:00 – 13:00.