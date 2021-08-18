Зміну кольори води помітила одна з мандрівниць. Лабораторний центр вже відібрав проби води з водойми.

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Озеро отруйного кольору

Про інцидент стало відомо 14 серпня. Мандрівниця з Окленда Джорджія Роуз помітила зелену воду в озері та повідомила органи місцевої влади.

Дівчина розповіла, що вона уважно роздивилась водойму та виявила ймовірний забрудник. З міського каналізаційного люка біля дитячого майданчика витікала отруйна рідина та стікала до відомого озера у ботанічному саду в Квінстауні.

Це озеро – одно з найбільш знакових у цьому містечку Нової Зеландії. Наразі проводять дослідження води, аби знайти корінь проблеми.