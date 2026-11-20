Тим відпочивальникам, які вперше поїдуть на Червоне море на свята, варто дізнатися кілька важливих нюансів. Детальніше про них розповість 24 Канал.

Adv

Що треба знати про Новий рік у Єгипті?

1. Новорічна вечеря оплачується додатково

Багато єгипетських готелів організовують гала-вечерю 31 грудня – на гостей чекають святкове меню, музика, розважальна програма та зустріч Нового року. Однак за цю вечерю потрібно окремо доплачувати, причому навіть тим гостям, які не планують брати участь у святкуванні. Здебільшого доплата вже включена у вартість туристичного пакета.

Перед бронюванням важливо уточнити в турагента, чи врахована новорічна вечеря у фінальній ціні туру. Інакше відпочинок може виявитися дорожчим, ніж очікувалося.

2. Не варто очікувати літньої спеки

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Туристи планують відпустку у Єгипті взимку, бо хочуть погрітися на сонці, але наприкінці грудня погода тут суттєво відрізняється від літньої. Вдень на курортах Червоного моря температура повітря зазвичай становить близько +21...+25 градусів, а після заходу сонця може опускатися до +13...+16 градусів.

Реклама

А тому у відпустку варто взяти із собою не лише літній одяг, купальники та сонцезахисний крем, а й тепліші речі для вечірніх прогулянок. Легка куртка, светр або довгі штани точно не будуть зайвими.

3. Море може бути прохолодним, а вітер заважатиме пляжному відпочинку

Ще один важливий момент – температура води. У грудні Червоне море вже не таке тепле, як восени. У районі Хургади середня температура води становить близько +23 градуси, а в січні вона може знизитися приблизно до +22 градусів.

Крім того, взимку на єгипетських курортах бувають вітряні дні. Через це навіть за сонячної погоди відпочивати на пляжі може бути не надто комфортно, особливо після виходу з води.

Під час вибору готелю слід звертати увагу на розташування пляжу й обирати лише захищені від вітру бухти. Також доцільно заздалегідь уточнити, чи є в готелі басейни з підігрівом і чи працюють вони взимку.

Реклама

Готель у Єгипті / Фото Depositphotos

4. На новорічні свята ціни вищі, а популярні готелі швидше заповнюються

Кінець грудня та початок січня – це високий сезон у Єгипті. Багато туристів хочуть провести зимові канікули біля моря, тому вартість турів може бути вищою, ніж у першій половині грудня або після завершення свят. До того ж у популярних готелях швидше закінчуються вільні номери.

Тим, хто має конкретні побажання щодо курорту чи готелю, краще не відкладати бронювання на останній момент. Ранній пошук дає більше можливостей порівняти пропозиції та вибрати найкращий варіант.

5. Святкова програма в готелі не завжди означає масштабне святкування

Туристам, які прагнуть розваг на Новий рік, варто дізнатися, яку саме програму підготував готель. Наявність гала-вечері ще не гарантує великої вечірки з живою музикою чи феєрверками. В одних готелях святкування обмежується вечерею та виступами аніматорів, в інших організовують повноцінні тематичні вечірки з танцями, конкурсами й розважальними шоу.

Реклама

Також не завадить переглянути відгуки туристів, які зустрічали Новий рік у вибраному готелі раніше. Це допоможе зрозуміти, чи відповідає святкова атмосфера вашим очікуванням.

Вечірка у Єгипті / Фото Depositphotos

Поїздка в Єгипет на Новий рік може стати чудовою нагодою змінити зимову погоду на літню. Проте, щоб відпустка не принесла неприємних фінансових сюрпризів, варто заздалегідь перевірити умови святкової вечері. Так туристи зможуть реалістично оцінити бюджет і вибрати відпочинок, який справді відповідатиме їхнім очікуванням.