Літня спека вже відступила, а ціни приємно дивують: куди варто поїхати в Єгипет у листопаді

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Єгипет залишається популярним напрямком для тих, хто хоче продовжити пляжний сезон восени. А у листопаді тут уже немає літньої спеки, яка може ускладнювати тривалі прогулянки та екскурсії.

Яка погода в Єгипті у листопаді 2026 року та чи можна купатися в морі?

У листопаді на популярних єгипетських курортах зберігається тепла погода. За середніми показниками, у Шарм-ель-Шейху температура повітря становить близько +27 градусів, а вода в Червоному морі прогрівається до +26 градусів.

Шарм-ель-Шейх, Єгипет / фото Canva

У Хургаді трохи прохолодніше: вдень повітря прогрівається в середньому до +26 градусів, а море до +25 градусів.

Хургада, Єгипет / фото Canva

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У Марса-Аламі в листопаді вдень повітря прогрівається в середньому до +29 градусів, а вночі температура опускається приблизно до +18 градусів.

Курортний регіон Марса-Алам, Єгипет / фото Canva

Але варто враховувати, що наприкінці осені вечори стають прохолоднішими. Листопад також належить до пікового туристичного сезону в Єгипті, який характеризується сухою та відносно прохолодною погодою порівняно з літніми місяцями.

Скільки коштує відпочинок у Єгипті в листопаді та які курорти обрати?

Вартість відпочинку залежить від обраного курорту, категорії готелю, тривалості поїздки та умов харчування. За актуальними пропозиціями на листопад, найдешевші тури на 7 ночей для 2 дорослих у Шарм-ель-Шейху можна знайти приблизно від 8 тисяч гривень. У Хургаді ціни стартують від 8,8 тисячі гривень, а в Марса-Аламі від 14,7 тисячі гривень.

Але важливо враховувати, що найдешевші пропозиції не завжди передбачають повний пансіон або систему All Inclusive. У деяких випадках у вартість можуть входити лише сніданки або взагалі не передбачатися харчування.

Тому перед бронюванням варто уважно перевіряти умови проживання та перелік послуг. Додатково туристам може знадобитися бюджет на екскурсії, розваги та інші послуги, які не входять до вартості пакетного туру. Серед популярних напрямків для відпочинку варто розглянути 3 курорти:

Шарм-ель-Шейх – підходить для пляжного відпочинку, снорклінгу та знайомства з підводним світом Червоного моря. Серед популярних екскурсій: поїздки до національного парку Рас-Мохаммед та острова Вайт-Айленд.

– підходить для пляжного відпочинку, снорклінгу та знайомства з підводним світом Червоного моря. Серед популярних екскурсій: поїздки до національного парку Рас-Мохаммед та острова Вайт-Айленд. Хургада – звідси туристи можуть вирушити на морські прогулянки до островів Оранж-Бей і Гіфтун, зайнятися снорклінгом або відвідати пустелю. Також звідси організовують одноденні поїздки до Каїра та Луксора.

– звідси туристи можуть вирушити на морські прогулянки до островів Оранж-Бей і Гіфтун, зайнятися снорклінгом або відвідати пустелю. Також звідси організовують одноденні поїздки до Каїра та Луксора. Марса-Алам – напрямок для тих, хто цікавиться дайвінгом, снорклінгом та спостереженням за морськими мешканцями. Серед популярних розваг: поїздки до коралових рифів, спостереження за дельфінами та морськими черепахами.

Що взяти із собою до Єгипту в листопаді?

Попри теплу погоду вдень, збирати валізу лише з літніми речами не варто. Через нижчу температуру ввечері туристам знадобиться одяг, у якому буде комфортно під час прогулянок після заходу сонця.

Якщо під час подорожі плануєте відвідувати мечеті та інші релігійні пам'ятки, варто також покласти у валізу одяг, який прикриває плечі та коліна. Для таких місць доречно мати легку хустку або кардиган. Окремо варто подбати і про речі для активного відпочинку. Якщо плануєте снорклінг або дайвінг, заздалегідь уточніть, яке спорядження надають організатори екскурсій, а що потрібно брати із собою.