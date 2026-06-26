Літо біля моря стане доступнішим: куди Укрзалізниця запускає новий маршрут вже 28 червня

Літо – це час подорожей, а зручне транспортне сполучення допомагає швидше дістатися до місця відпочинку. Для тих, хто планує провести вихідні на узбережжі Одещини, з'явиться ще один варіант поїздки.

Вже з кінця червня між Одесою та Кароліно-Бугазом курсуватиме додатковий регіональний поїзд, повідомляє "Укрзалізниця" у своєму телеграм-каналі.

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Як курсуватиме новий регіональний поїзд Одеса – Кароліно-Бугаз?

Із 28 червня Укрзалізниця призначає додатковий регіональний поїзд №838/837 за маршрутом Одеса – Кароліно-Бугаз. Він курсуватиме в обох напрямках у літній сезон по парних числах. На маршруті працюватиме модернізований електропоїзд, обладнаний системами кондиціонування повітря.

Новий потяг Одеса – Кароліно-Бугаз / фото "Укрзалізниці"

Час у дорозі становитиме одну годину, що дасть змогу пасажирам уникнути автомобільних заторів дорогою до узбережжя. Відправлення з Одеси заплановане на 09:17, прибуття до Кароліно-Бугаза о 10:18. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Кароліно-Бугаза о 10:40 та прибуватиме до Одеси о 11:46.

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Графік руху нового рейсу розробили з урахуванням прибуття до Одеси ранкових поїздів далекого сполучення із закордону, а також із Дніпра, Львова, Києва, Кривого Рогу, Рахова та Чернівців. Це дасть змогу пасажирам зручно здійснювати пересадку та швидше діставатися узбережжя. Квитки на новий регіональний поїзд уже доступні у застосунку Укрзалізниці у розділі "Дальні".