Нова Зеландія закликає туристів не робити банальних фотографій: кумедні відеоролики

У Новій Зеландії розпочалася масштабна промо-кампанія, яка закликає туристів відмовитися від "Подорожей під соціальним впливом". Людей просять не наслідувати інфлюенсерів, створюючи тисячі однакових фотографій в тих самих локаціях, та спонукають відкривати для себе щось нове.

Джерело: "The Guardian"

Для кампанії під назвою "Зроби щось нове" (#DoSomethingNewNZ) відзняли серію смішних відеороликів.

Читайте також TripAdvisor назвав найкращі напрямки для подорожей у 2021 році: перелік з фото

У цих коротких відео знявся комік Томас Сейнсбері, який грає роль рейнджера з "Загону соціального спостереження" (S.O.S. – Social Observation Squad). Він знову і знову "ловить на гарячому" туристів, які роблять шаблонні фото в одних і тих самих локаціях, як то лавандові поля або ж скелі над каньйоном.

У ролику волонтер затримує пару, яка позує з розкинутими руками на популярній туристичній точці Ройс Пік.

Ми це все вже бачили, – пояснює рейнджер "затриманим", та відвозить їх в інші, менш "заїжджені" місцини.

Хоча декого і не вдається зловити: коли рейнджер приїжджає на місце "фотозлочину" запізно, та по гарячих слідах знаходить в мережі знімок в стилі Follow me, він майже впадає у відчай.

"Це інколи буває дуже важко, ви знаєте…", – ділиться він своїми переживаннями на камеру. – "Бо ж можна зробити так багато нешаблонних чудових фото"…

Що відомо про кампанію "Зроби щось нове"

Її запустила організація Tourism New Zealand, яка займається промоцією Нової Зеландії як туристичного напрямку по всьому світу, а з початком пандемії – також і промоцією внутрішнього туризму.

Метою кампанії є показати туристам та інфлюенсерам, що у країні можна зробити та побачити набагато більше, ніж нам показують у соціальних мережах.

Також у відео у ненав'язливій формі йде мова і про небезпеку, якій часто себе піддають туристи для ефектного кадру. Йдеться, наприклад, про фото посеред автостради.

Не подорожуйте під соціальним впливом!, – закликає рейнджер.

Чи знайде цей заклик із Нової Зеландії відгук у серцях туристів, – покаже час.