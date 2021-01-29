Нова Зеландія закликає туристів не робити банальних фотографій: кумедні відеоролики

У Новій Зеландії розпочалася масштабна промо-кампанія, яка закликає туристів відмовитися від "Подорожей під соціальним впливом". Людей просять не наслідувати інфлюенсерів, створюючи тисячі однакових фотографій в тих самих локаціях, та спонукають відкривати для себе щось нове.
Джерело: "The Guardian"
Для кампанії під назвою "Зроби щось нове" (#DoSomethingNewNZ) відзняли серію смішних відеороликів.
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У цих коротких відео знявся комік Томас Сейнсбері, який грає роль рейнджера з "Загону соціального спостереження" (S.O.S. – Social Observation Squad). Він знову і знову "ловить на гарячому" туристів, які роблять шаблонні фото в одних і тих самих локаціях, як то лавандові поля або ж скелі над каньйоном.
У ролику волонтер затримує пару, яка позує з розкинутими руками на популярній туристичній точці Ройс Пік.
Ми це все вже бачили, – пояснює рейнджер "затриманим", та відвозить їх в інші, менш "заїжджені" місцини.
Хоча декого і не вдається зловити: коли рейнджер приїжджає на місце "фотозлочину" запізно, та по гарячих слідах знаходить в мережі знімок в стилі Follow me, він майже впадає у відчай.
"Це інколи буває дуже важко, ви знаєте…", – ділиться він своїми переживаннями на камеру. – "Бо ж можна зробити так багато нешаблонних чудових фото"…
Її запустила організація Tourism New Zealand, яка займається промоцією Нової Зеландії як туристичного напрямку по всьому світу, а з початком пандемії – також і промоцією внутрішнього туризму.
Метою кампанії є показати туристам та інфлюенсерам, що у країні можна зробити та побачити набагато більше, ніж нам показують у соціальних мережах.
Також у відео у ненав'язливій формі йде мова і про небезпеку, якій часто себе піддають туристи для ефектного кадру. Йдеться, наприклад, про фото посеред автостради.
Не подорожуйте під соціальним впливом!, – закликає рейнджер.
Чи знайде цей заклик із Нової Зеландії відгук у серцях туристів, – покаже час.