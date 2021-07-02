Норвегія дозволить в'їзд іноземцям для зустрічі з родичами: список країн
Джерело:уряд Норвегії
Влада Норвегії дозволила в’їзд іноземцям для зустрічей з родичами. Нові правила поширюються на дорослих та дітей з 5 липня. До списку увійшли 11 країн.
У оновлених правилах є значна низка пом’якшень. Але в’їзд туристам та студентами поки що не дозволили.
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Які країни увійшли до списку
У повідомленні від норвезького уряду зазначено, що з 5 липня буде дозволено в’їзд іноземним громадянам із зеленого списку третіх країн Євросоюзу. Наразі України серед них немає. До переліку увійшли:
- Австралія;
- Ізраїль;
- Ліван;
- Нова Зеландія;
- Північна Македонія;
- Сербія;
- Південна Корея;
- Тайвань;
- США;
- Сінгапур.
Громадяни цих країн можуть потрапити до Норвегії, аби провідати батьків, бабусь, дідусів, онуків і ряду інших категорій. Також в уряді дозволили приїхати партнерам старше 18 років і перебувають у відносинах з жителем Норвегії не менше дев'яти місяців і раніше фізично зустрічалися.
А ще з 5 липня у Норвегії скасовують рекомендацію щодо утримання від поїздок іншими країнами Євросоюзу.
З 1 серпня планують дозволити в'їзд студентам, які вступили у норвезькі навчальні заклади.
Хто ще може в'їхати до Норвегії
- Журналісти, моряки та авіаційний персонал, вантажні та пасажирські перевезення;
- дипломати та військовий персонал;
- саами у здійсненні оленярства;
- дослідники та члени екіпажу на морських круїзах;
- іноземці, які працюють у важливих соціальних функціях;
- медичний персонал зі Швеції та Фінляндії, який працює у норвезькій службі охорони здоров'я;
- шукачі притулку та переселенці біженці;
- іноземці, які мають особливі обов'язки щодо догляду за особами в Норвегії (дітьми та старшими людьми).