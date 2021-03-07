Нові вимоги Нідерландів до тестів на коронавірус для авіапасажирів

Нідерланди змінили вимоги щодо тестування на COVID-19 для авіапасажирів. Йдеться про тих, хто прибуває з України, Білорусі та інших країн з високим ризиком зараження коронавірусом.

Тепер мандрівники можуть здати тільки один ПЛР-тест, якщо він був зроблений не більше ніж за 12 годин до посадки в літак.

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Також для пасажирів залишили попередні вимоги: проходження відразу двох тестів. Один з них необхідно здати методом ПЛР, не більше ніж за 72 години до моменту перетину Нідерландів. Другий тест передбачає експрес-перевірку крові на антиген COVID-19. Його необхідно пройти не більше ніж за 4 години до посадки в літак.

Всі тести на коронавірус повинні мати негативний результат. Тільки тоді людину впустять в літак.

Вимоги діють для всіх авіапасажирів 13 років і старше, які прямують як в Нідерланди, так і з пересадкою в аеропорту Амстердама в треті країни.

Відзначимо, раніше у Туреччині продовжили термін, коли у туристів будуть вимагати довідку з негативним результатом тесту на коронавірус. Вимога мала чинність до 1 березня. Тепер її продовжили до 26 травня.

Також на Балі українку Олену та росіянина Дмитра затримали при в'їзді через підробку тестів на коронавірус.