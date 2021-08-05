"В'їзний квиток": Нідерланди штрафуватимуть туристів без ПЛР-тесту чи підтвердження вакцинації

Влада Нідерландів запровадила штраф для туристів, зокрема з Бельгії та Франції. Це стосується тих, що при в'їзді не матимуть необхідних документів.

Йдеться про підтвердження вакцинації, негативний тест чи довідку про перенесення хвороби COVID-19. Один з документів зобов'язані надати прибулі з країн ЄС, що є у переліку держав "жовтої" зони.

Читайте також Як підготувати авто до літньої мандрівки: корисні поради водіям

Іноземних туристів, які не матимуть при собі відповідного документа під час перевірки, оштрафують на 95 євро.

Зазначається, що для прикордонного контролю Нідерланди залучать додаткових людей, мобільні групи працюватимуть вибірково. Натомість на східному кордоні мандрівників не перевірятимуть, оскільки зони ризику розташовані переважно в Південній Європі.

Нідерланди посилюють умови в'їзду з 8 серпня

З 8 серпня для подорожей навіть з безпечних країн за межами ЄС, для в'їзду до Нідерландів доведеться показати сертифікат про повну вакцинацію, завершену не раніше ніж за 14 днів до поїздки, або ж негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до в'їзду. Також можна пред'явити швидкий тест на антиген (термін дії 24 години).

Від тестів звільнені діти до 12 років.

Які вакцини визнають Нідерланди:

Pfizer/BioNTech (Comirnaty);

Astra Zeneca EU (Vaxzevria);

Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen);

Moderna (Spikevax);

Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria);

Serum Institute of India (Covishield);

Sinopharm BIBP;

Sinovac.

За даними Worldometer , станом на 5 серпня 2021 року у Нідерландах виявлено 1 874 856 випадків зараження коронавірусом, з них 17 839 летальних.

Нагадаємо, раніше Нідерланди прийняли рішення дозволити в'їзд українцям з будь-якою метою, зокрема туристичною. В'їзд українців – власників біометричних паспортів став можливий без обмежень і сертифікатів вакцинації.