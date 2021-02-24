Ніагарський водоспад у США замерз: неймовірні відео

Джерело:The Sun
Через морози та снігопади у США Ніагарський водоспад практично повністю замерз.
Температури в деяких районах країни досягли рекордно низьких позначок. Наприклад, в штаті Нью-Йорк стовпчик термометра опустився до мінус 19 градусів.
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За даними Niagara Falls USA, лід на річці утворюється майже щозими. Однак таке, як цьогоріч можна побачити лише в період тривалих екстремальних холодів — востаннє таке було взимку 2014-2015 років. Туристи почали з'їжджатися, щоб побачити рідкісне явище.
Ніагарський водоспад у США востаннє замерзав у 2015 році \ Фото gettyimages
Через сильні морози у США замерз водоспад \ Фото gettyimages
Дивіться відео з Ніагарського водоспаду:
Також через різке похолодання і сніговий шторм мільйони американців залишилися без електроенергії та води. Надзвичайний стан оголошено в Оклахомі і Луїзіані.