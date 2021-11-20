Незвідане Прикарпаття: неймовірне місце, куди варто заїхати дорогою в гори
Джерело:інстаграм nyouto4ka
Останні осінні дні – чудова можливість відвідати Карпати. Проте радимо не обмежувати свій відпочинок лише горами. Тим паче дорогою вас чекає безліч незвіданих локацій, які мають чим дивувати!
Про одну із таких розповіла тревел-блогерка під ніком nyouto4ka. Дізнайтеся про місцевість, яка точно вразить пейзажами у будь-яку пору року.
До теми Куди поїхати, щоб відчути силу природи: список локацій з "характером"
Якщо ваш маршрут у Карпати прокладений через містечко Галич, зупиніться у ньому хоча б на кілька годин. Річ у тім, що тут надзвичайно багато архітектурних пам'яток, неймовірна природа та мінімум туристів.
Що подивитися під Галичем та у самому містечку
Блогерка зібрала ТОП-8 місць, які ви можете відвідати, зупинившися у Галичі.
- Галицький замок (місто Галич);
- Металевий міст через Дністер (місто Галич);
- Музей Караїмської Історії та Культури (місто Галич);
- Церква святого Пантелеймона (село Шевченкове);
- Музей історії давнього Галича (село Крилос);
- Руїни Успенського собору та церква Успіння Пресвятої Богородиці (село Крилос);
- Галичина могила (село Крилос);
- Княжа криниця та джерело "Францискові очі" (село Крилос).
Сама авторка допису зупинилася в національному заповіднику:
Цього разу ми не змогли проїхати повз і зупинилися заради атмосферної осінньої прогулянки в національному заповіднику. Там майже ніколи немає людей, але тільки погляньте на ці барви. А яке там густе дубове повітря. Обов'язково зазирніть, не пожалкуєте, – написала вона у своєму інстаграм-аккаунті.
Як доказ, блогерка додала неймовірні світлини з Музею народної архітектури та побуту Прикарпаття. Тож, якщо у вас немає планів на вихідні – сміливо вирушайте на фотосесію у "Давній Галич".
Фото із національного заповідника @nyouto4ka
Скансен, де прогулювалася блогерка, займає площу 6,9 гектара, на якій відтворено "мікросела" чотирьох етнографічних районів Івано-Франківщини: Покуття, Гуцульщини, Бойківщини та Опілля.
Текст публікації @nyouto4ka
Осінь в національному заповіднику "Давній Галич".
По дорозі в гори знаходиться затишне містечко Галич надзвичайно багате на архітектурні пам'ятки. Цього разу ми не змогли проїхати повз і зупинилися заради атмосферної осінньої прогулянки в національному заповіднику. Там майже ніколи немає людей, але тільки погляньте на ці барви. А яке там густе дубове повітря. Обов'язково зазирніть, не пожалкуєте!
Що ще подивитися в Галичі і поряд?
- Галицький замок (м. Галич)
- Металевий міст через Дністер (м. Галич)
- Музей Караїмської Історії та Культури (м. Галич)
- Церква святого Пантелеймона (с. Шевченкове)
- Музей історії давнього Галича (с. Крилос)
- Руїни Успенського собору та церква Успіння Пресвятої Богородиці (с. Крилос)
- Галичина могила (с. Крилос)
- Княжа криниця та джерело "Францискові очі" (с. Крилос)
Приємної вам подорожі!