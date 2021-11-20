Незвідане Прикарпаття: неймовірне місце, куди варто заїхати дорогою в гори

20 листопада 2021 , 18:30
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Джерело:

інстаграм nyouto4ka

Останні осінні дні – чудова можливість відвідати Карпати. Проте радимо не обмежувати свій відпочинок лише горами. Тим паче дорогою вас чекає безліч незвіданих локацій, які мають чим дивувати!

Про одну із таких розповіла тревел-блогерка під ніком nyouto4ka. Дізнайтеся про місцевість, яка точно вразить пейзажами у будь-яку пору року. 

До теми Куди поїхати, щоб відчути силу природи: список локацій з "характером"

Якщо ваш маршрут у Карпати прокладений через містечко Галич, зупиніться у ньому хоча б на кілька годин. Річ у тім, що тут надзвичайно багато архітектурних пам'яток, неймовірна природа та мінімум туристів.

Що подивитися під Галичем та у самому містечку

 Музей народної архітектури та побуту Прикарпаття / Фото інстаграм @nyouto4ka

Блогерка зібрала ТОП-8 місць, які ви можете відвідати, зупинившися у Галичі. 

  • Галицький замок (місто Галич);
  • Металевий міст через Дністер (місто Галич);
  • Музей Караїмської Історії та Культури (місто Галич);
  • Церква святого Пантелеймона (село Шевченкове);
  • Музей історії давнього Галича (село Крилос);
  • Руїни Успенського собору та церква Успіння Пресвятої Богородиці (село Крилос);
  • Галичина могила (село Крилос);
  • Княжа криниця та джерело "Францискові очі" (село Крилос).

Музей народної архітектури та побуту Прикарпаття / Фото інстаграм @nyouto4ka

Сама авторка допису зупинилася в національному заповіднику:

Цього разу ми не змогли проїхати повз і зупинилися заради атмосферної осінньої прогулянки в національному заповіднику. Там майже ніколи немає людей, але тільки погляньте на ці барви. А яке там густе дубове повітря. Обов'язково зазирніть, не пожалкуєте, – написала вона у своєму інстаграм-аккаунті. 

Музей народної архітектури та побуту Прикарпаття / Фото інстаграм @nyouto4ka

Як доказ, блогерка додала неймовірні світлини з Музею народної архітектури та побуту Прикарпаття.  Тож, якщо у вас немає планів на вихідні – сміливо вирушайте на фотосесію у "Давній Галич". 

Фото із національного заповідника @nyouto4ka

Довідка. До складу національного заповідника "Давній Галич" входить 3 музеї: історії давнього Галича (Крилос), народної архітектури та побуту Прикарпаття, караїмської історії та культури (Галич). 

Скансен, де прогулювалася блогерка, займає площу 6,9 гектара, на якій відтворено "мікросела" чотирьох етнографічних районів Івано-Франківщини: Покуття, Гуцульщини, Бойківщини та Опілля.

Текст публікації @nyouto4ka

Осінь в національному заповіднику "Давній Галич".

По дорозі в гори знаходиться затишне містечко Галич надзвичайно багате на архітектурні пам'ятки. Цього разу ми не змогли проїхати повз і зупинилися заради атмосферної осінньої прогулянки в національному заповіднику. Там майже ніколи немає людей, але тільки погляньте на ці барви. А яке там густе дубове повітря. Обов'язково зазирніть, не пожалкуєте!

Що ще подивитися в Галичі і поряд?

  • Галицький замок (м. Галич)
  • Металевий міст через Дністер (м. Галич)
  • Музей Караїмської Історії та Культури (м. Галич)
  • Церква святого Пантелеймона (с. Шевченкове)
  • Музей історії давнього Галича (с. Крилос)
  • Руїни Успенського собору та церква Успіння Пресвятої Богородиці (с. Крилос)
  • Галичина могила (с. Крилос)
  • Княжа криниця та джерело "Францискові очі" (с. Крилос)

Приємної вам подорожі!

Автор: Юлія Бабич