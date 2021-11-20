Незвідане Прикарпаття: неймовірне місце, куди варто заїхати дорогою в гори

Останні осінні дні – чудова можливість відвідати Карпати. Проте радимо не обмежувати свій відпочинок лише горами. Тим паче дорогою вас чекає безліч незвіданих локацій, які мають чим дивувати!

Про одну із таких розповіла тревел-блогерка під ніком nyouto4ka. Дізнайтеся про місцевість, яка точно вразить пейзажами у будь-яку пору року.

До теми Куди поїхати, щоб відчути силу природи: список локацій з "характером"

Якщо ваш маршрут у Карпати прокладений через містечко Галич, зупиніться у ньому хоча б на кілька годин. Річ у тім, що тут надзвичайно багато архітектурних пам'яток, неймовірна природа та мінімум туристів.

Що подивитися під Галичем та у самому містечку

Музей народної архітектури та побуту Прикарпаття / Фото інстаграм @nyouto4ka

Блогерка зібрала ТОП-8 місць, які ви можете відвідати, зупинившися у Галичі.

Галицький замок (місто Галич);

Металевий міст через Дністер (місто Галич);

Музей Караїмської Історії та Культури (місто Галич);

Церква святого Пантелеймона (село Шевченкове);

Музей історії давнього Галича (село Крилос);

Руїни Успенського собору та церква Успіння Пресвятої Богородиці (село Крилос);

Галичина могила (село Крилос);

Княжа криниця та джерело "Францискові очі" (село Крилос).

Музей народної архітектури та побуту Прикарпаття / Фото інстаграм @nyouto4ka

Сама авторка допису зупинилася в національному заповіднику:

Цього разу ми не змогли проїхати повз і зупинилися заради атмосферної осінньої прогулянки в національному заповіднику. Там майже ніколи немає людей, але тільки погляньте на ці барви. А яке там густе дубове повітря. Обов'язково зазирніть, не пожалкуєте, – написала вона у своєму інстаграм-аккаунті.

Музей народної архітектури та побуту Прикарпаття / Фото інстаграм @nyouto4ka

Як доказ, блогерка додала неймовірні світлини з Музею народної архітектури та побуту Прикарпаття. Тож, якщо у вас немає планів на вихідні – сміливо вирушайте на фотосесію у "Давній Галич".

Фото із національного заповідника @nyouto4ka

До складу національного заповідника "Давній Галич" входить 3 музеї: історії давнього Галича (Крилос), народної архітектури та побуту Прикарпаття, караїмської історії та культури (Галич).

Скансен, де прогулювалася блогерка, займає площу 6,9 гектара, на якій відтворено "мікросела" чотирьох етнографічних районів Івано-Франківщини: Покуття, Гуцульщини, Бойківщини та Опілля.

Текст публікації @nyouto4ka

Осінь в національному заповіднику "Давній Галич".

По дорозі в гори знаходиться затишне містечко Галич надзвичайно багате на архітектурні пам'ятки. Цього разу ми не змогли проїхати повз і зупинилися заради атмосферної осінньої прогулянки в національному заповіднику. Там майже ніколи немає людей, але тільки погляньте на ці барви. А яке там густе дубове повітря. Обов'язково зазирніть, не пожалкуєте!

Що ще подивитися в Галичі і поряд?

Галицький замок (м. Галич)

Металевий міст через Дністер (м. Галич)

Музей Караїмської Історії та Культури (м. Галич)

Церква святого Пантелеймона (с. Шевченкове)

Музей історії давнього Галича (с. Крилос)

Руїни Успенського собору та церква Успіння Пресвятої Богородиці (с. Крилос)

Галичина могила (с. Крилос)

Княжа криниця та джерело "Францискові очі" (с. Крилос)

Приємної вам подорожі!