Об одной из таких рассказала тревел-блогер под ником nyouto4ka. Узнайте о местности, которая точно поразит пейзажами в любое время года.

К теме Куда поехать, чтобы почувствовать силу природы: список локаций с "характером"

Если ваш маршрут до Карпат проложен через город Галич, остановитесь в нем хотя бы на несколько часов. Дело в том, что здесь очень много архитектурных памятников, невероятная природа и минимум туристов.

Что посмотреть под Галичем и в самом городке

Музей народной архитектуры и быта Прикарпатья / Фото инстаграм @nyouto4ka

Блоггер составила ТОП-8 мест, которые вы можете посетить, остановившись в Галиче.

Галицкий замок (город Галич);

Металлический мост через Днестр (город Галич);

Музей Караимской истории и культуры (город Галич);

Церковь святого Пантелеймона (село Шевченково);

Музей истории древнего Галича (село Крилос);

Руины Успенского собора и церковь Успения Пресвятой Богородицы (село Крылос);

Галиция могила (село Крылос);

Княжеский колодец и источник "Францисковые глаза" (село Крылос).

Музей народной архитектуры и быта Прикарпатья / Фото инстаграм @nyouto4ka

Сама авторша поста остановилась в национальном заповеднике:

"В этот раз мы не смогли проехать мимо и остановились ради атмосферной осенней прогулки в национальном заповеднике. Там почти никогда нет людей, но только взгляните на эти краски. А какой там густой дубовый воздух. Обязательно загляните, не пожалеете", – написала она в своем аккаунте.

Музей народной архитектуры и быта Прикарпатья / Фото инстаграм @nyouto4ka

Как доказательство, блоггер добавила невероятные фотографии из Музея народной архитектуры и быта Прикарпатья. Итак, если у вас нет планов на выходные – смело отправляйтесь на фотосессию в "Древний Галич".

Фото из национального заповедника @nyouto4ka

Справка. В состав национального заповедника "Древний Галич" входит 3 музея: истории древнего Галича (Крылос), народной архитектуры и быта Прикарпатья, караимской истории и культуры (Галич).

Скансен, где прогуливалась блоггер, занимает площадь 6,9 гектара, на которой воссозданы "микросела" четырех этнографических районов Ивано-Франковщины: Покутье, Гуцульщины, Бойковщины и Опилля.

Текст публикации @nyouto4ka

Осень в национальном заповеднике "Древний Галич".

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По дороге в горы находится уютный городок Галич очень богатый архитектурными достопримечательностями. В этот раз мы не смогли проехать мимо и остановились ради атмосферной осенней прогулки в национальном заповеднике. Там почти никогда нет людей, но только взгляните на эти краски. А какой там густой дубовый воздух. Обязательно загляните, не пожалеете!

⠀

Что еще посмотреть в Галиче и рядом?

Галицкий замок (г. Галич)

Металлический мост через Днестр (г. Галич)

Музей Караимской истории и культуры (г. Галич)

Церковь святого Пантелеймона (с. Шевченково)

Музей истории древнего Галича (с. Крылос)

Руины Успенского собора и церковь Успения Пресвятой Богородицы (с. Крылос)

Галиция могила (с. Крилос)

Княжеский колодец и источник "Францисковые глаза" (с. Крылос)

Приятного вам путешествия!