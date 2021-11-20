Об одной из таких рассказала тревел-блогер под ником nyouto4ka. Узнайте о местности, которая точно поразит пейзажами в любое время года.
К теме Куда поехать, чтобы почувствовать силу природы: список локаций с "характером"
Если ваш маршрут до Карпат проложен через город Галич, остановитесь в нем хотя бы на несколько часов. Дело в том, что здесь очень много архитектурных памятников, невероятная природа и минимум туристов.
Что посмотреть под Галичем и в самом городке
Музей народной архитектуры и быта Прикарпатья / Фото инстаграм @nyouto4ka
Блоггер составила ТОП-8 мест, которые вы можете посетить, остановившись в Галиче.
- Галицкий замок (город Галич);
- Металлический мост через Днестр (город Галич);
- Музей Караимской истории и культуры (город Галич);
- Церковь святого Пантелеймона (село Шевченково);
- Музей истории древнего Галича (село Крилос);
- Руины Успенского собора и церковь Успения Пресвятой Богородицы (село Крылос);
- Галиция могила (село Крылос);
- Княжеский колодец и источник "Францисковые глаза" (село Крылос).
Музей народной архитектуры и быта Прикарпатья / Фото инстаграм @nyouto4ka
Сама авторша поста остановилась в национальном заповеднике:
"В этот раз мы не смогли проехать мимо и остановились ради атмосферной осенней прогулки в национальном заповеднике. Там почти никогда нет людей, но только взгляните на эти краски. А какой там густой дубовый воздух. Обязательно загляните, не пожалеете", – написала она в своем аккаунте.
Музей народной архитектуры и быта Прикарпатья / Фото инстаграм @nyouto4ka
Как доказательство, блоггер добавила невероятные фотографии из Музея народной архитектуры и быта Прикарпатья. Итак, если у вас нет планов на выходные – смело отправляйтесь на фотосессию в "Древний Галич".
Фото из национального заповедника @nyouto4ka
Скансен, где прогуливалась блоггер, занимает площадь 6,9 гектара, на которой воссозданы "микросела" четырех этнографических районов Ивано-Франковщины: Покутье, Гуцульщины, Бойковщины и Опилля.
Текст публикации @nyouto4ka
Осень в национальном заповеднике "Древний Галич".
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По дороге в горы находится уютный городок Галич очень богатый архитектурными достопримечательностями. В этот раз мы не смогли проехать мимо и остановились ради атмосферной осенней прогулки в национальном заповеднике. Там почти никогда нет людей, но только взгляните на эти краски. А какой там густой дубовый воздух. Обязательно загляните, не пожалеете!
⠀
Что еще посмотреть в Галиче и рядом?
- Галицкий замок (г. Галич)
- Металлический мост через Днестр (г. Галич)
- Музей Караимской истории и культуры (г. Галич)
- Церковь святого Пантелеймона (с. Шевченково)
- Музей истории древнего Галича (с. Крылос)
- Руины Успенского собора и церковь Успения Пресвятой Богородицы (с. Крылос)
- Галиция могила (с. Крилос)
- Княжеский колодец и источник "Францисковые глаза" (с. Крылос)
Приятного вам путешествия!