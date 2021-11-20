Об одной из таких рассказала тревел-блогер под ником nyouto4ka. Узнайте о местности, которая точно поразит пейзажами в любое время года.

К теме Куда поехать, чтобы почувствовать силу природы: список локаций с "характером"

Если ваш маршрут до Карпат проложен через город Галич, остановитесь в нем хотя бы на несколько часов. Дело в том, что здесь очень много архитектурных памятников, невероятная природа и минимум туристов.

Что посмотреть под Галичем и в самом городке

Куди поїхати на вихідні в Україні Музей народной архитектуры и быта Прикарпатья / Фото инстаграм @nyouto4ka

Блоггер составила ТОП-8 мест, которые вы можете посетить, остановившись в Галиче.

  • Галицкий замок (город Галич);
  • Металлический мост через Днестр (город Галич);
  • Музей Караимской истории и культуры (город Галич);
  • Церковь святого Пантелеймона (село Шевченково);
  • Музей истории древнего Галича (село Крилос);
  • Руины Успенского собора и церковь Успения Пресвятой Богородицы (село Крылос);
  • Галиция могила (село Крылос);
  • Княжеский колодец и источник "Францисковые глаза" (село Крылос).

Куди поїхати на вихідні в Україні Музей народной архитектуры и быта Прикарпатья / Фото инстаграм @nyouto4ka

Сама авторша поста остановилась в национальном заповеднике:

"В этот раз мы не смогли проехать мимо и остановились ради атмосферной осенней прогулки в национальном заповеднике. Там почти никогда нет людей, но только взгляните на эти краски. А какой там густой дубовый воздух. Обязательно загляните, не пожалеете", – написала она в своем аккаунте.

Куди поїхати на вихідні в Україні Музей народной архитектуры и быта Прикарпатья / Фото инстаграм @nyouto4ka

Как доказательство, блоггер добавила невероятные фотографии из Музея народной архитектуры и быта Прикарпатья. Итак, если у вас нет планов на выходные – смело отправляйтесь на фотосессию в "Древний Галич".

Фото из национального заповедника @nyouto4ka

Скансен, где прогуливалась блоггер, занимает площадь 6,9 гектара, на которой воссозданы "микросела" четырех этнографических районов Ивано-Франковщины: Покутье, Гуцульщины, Бойковщины и Опилля.

Текст публикации @nyouto4ka

Осень в национальном заповеднике "Древний Галич".

По дороге в горы находится уютный городок Галич очень богатый архитектурными достопримечательностями. В этот раз мы не смогли проехать мимо и остановились ради атмосферной осенней прогулки в национальном заповеднике. Там почти никогда нет людей, но только взгляните на эти краски. А какой там густой дубовый воздух. Обязательно загляните, не пожалеете!

Что еще посмотреть в Галиче и рядом?

  • Галицкий замок (г. Галич)
  • Металлический мост через Днестр (г. Галич)
  • Музей Караимской истории и культуры (г. Галич)
  • Церковь святого Пантелеймона (с. Шевченково)
  • Музей истории древнего Галича (с. Крылос)
  • Руины Успенского собора и церковь Успения Пресвятой Богородицы (с. Крылос)
  • Галиция могила (с. Крилос)
  • Княжеский колодец и источник "Францисковые глаза" (с. Крылос)

Приятного вам путешествия!