Кривавий водоспад і соляне дзеркало: топ 3 місця на Землі, в існування яких складно повірити

На Землі є місця, краєвиди яких складно сприймати як справжні. В одному з них серед антарктичних льодів витікає криваво-червоний потік, в іншому земля вкрита яскравими різнокольоровими утвореннями. І хоч ці природні явища мають цілком реальне пояснення, їхній вигляд усе одно вражає.

Розповідаємо про 3 такі місця в Антарктиді, Ефіопії та Болівії, де звичні уявлення про вигляд нашої планети можуть змінитися.

Де в Антарктиді розташований кривавий водоспад?

Сухі долини Мак-Мердо в Антарктиді вважаються одними з найсухіших місць на Землі. Попри розташування на крижаному континенті, тут майже немає снігу та льоду. Ландшафт складається з кам'янистих долин, гірських хребтів, соляних озер і льодовиків.

Сухі долини Мак-Мердо / фото Wikimedia

Така особливість пояснюється природними умовами. Гори перешкоджають просуванню льодовиків у долини, а вітри, швидкість яких може перевищувати 300 кілометрів на годину, забирають вологу з поверхні. Температура тут може опускатися до – 68 градусів, а середньорічна становить близько – 20 градусів.

Через відсутність рослинності та незвичайний рельєф сухі долини часто порівнюють із поверхнею Марса. Вчені використовують цю територію для дослідження умов, у яких потенційно можуть існувати мікроорганізми на інших планетах. Однак найбільше уваги привертає кривавий водоспад, який витікає з льодовика Тейлора.

Кривавий водоспад у 2006 році / фото National Science Foundation/Peter Rejcek

Його вода має насичений червоний колір, хоча спочатку вчені не могли пояснити причину такого забарвлення. Згодом з'ясувалося, що рідина містить велику кількість заліза та має високу концентрацію солі. Вода тисячі років перебувала під льодом, а коли виходить на поверхню та контактує з повітрям, залізо окиснюється. Саме через цей процес потік набуває червоного кольору.

Як в Ефіопії з'явилися різнокольорові джерела?

У западині Данакіль в Ефіопії розташований Даллол – вулканічне утворення з незвичайним ландшафтом. Замість звичних темних вулканічних порід тут можна побачити яскраві зелені, червоні та жовті кольори. Такі відтінки виникають через геологічні процеси під кратером.

Підземна вода рухається з височин, нагрівається від магми та проходить крізь гірські породи. Під час цього вона розчиняє солі й мінерали, які згодом виходять на поверхню. Внаслідок цього утворюються гарячі джерела з високою концентрацією мінералів. Під впливом спеки вода випаровується, залишаючи різнокольорові соляні відкладення.

Вулканічне утворення Даллол / фото Canva

Оскільки геологічна активність тут триває постійно, ландшафт Даллола змінюється: нові джерела та мінеральні утворення продовжують з'являтися. Проте ця територія небезпечна для самостійного дослідження.

Поверхня може бути нестабільною, а під тонким шаром солі іноді приховуються гарячі кислотні джерела. Тому відвідувачам необхідно дотримуватися вказівок місцевих провідників. Ще одна особливість Даллола – це надзвичайна спека. Середньорічна температура тут становить близько 35 градусів.

Де розташований солончак, який перетворюється на дзеркало?

У Болівії розташований Салар-де-Уюні – найбільший солончак у світі площею понад 10 490 квадратних кілометрів. Він утворився на місці доісторичних озер, які з часом висохли. Тепер його поверхню вкриває товста соляна кірка з характерними багатокутними візерунками.

Найбільш незвичайний вигляд ця територія має під час сезону дощів. Коли вода з навколишніх озер виходить за межі берегів і вкриває солончак тонким шаром, його поверхня починає відображати небо.

Сезон дощів на Салар-де-Уюні / фото Canva

Побачити це явище можна переважно з грудня до квітня. Але надмірні опади в грудні та січні іноді призводять до скасування туристичних поїздок. У сухий сезон, який триває з травня до листопада, солончак має зовсім інший вигляд. Поверхня стає твердою, а соляні багатокутники добре помітні. У цей період туристи можуть пересуватися автомобілями територією, яка під час дощів стає недоступною.

Сухий сезон на Салар-де-Уюні / фото Canva

Салар-де-Уюні цікавий не лише своїм краєвидом. Тут видобувають сіль і літій, який використовують для виробництва акумуляторів смартфонів, ноутбуків та електромобілів. Також на території солончака розташований перший у світі готель, побудований із солі.