Кровавый водопад и соляное зеркало: топ-3 места на Земле, в существование которых трудно поверить

"Кровавый" водопад, берущий начало в леднике Тейлора / Салар-де-Уюни, Боливия / Коллаж 24 Канала, фото lostincityguides / Canva
На Земле есть места, пейзажи которых трудно воспринимать как реальные. В одном из них среди антарктических льдов вытекает кроваво-красный поток, в другом земля покрыта яркими разноцветными образованиями. И хотя у этих природных явлений есть вполне реальное объяснение, их вид все равно поражает.
Рассказываем о трех таких местах в Антарктиде, Эфиопии и Боливии, где привычные представления о том, как выглядит наша планета, могут измениться.
Где в Антарктиде находится кровавый водопад?
Сухие долины Мак-Мердо в Антарктиде считаются одними из самых засушливых мест на Земле. Несмотря на расположение на ледяном континенте, здесь почти нет снега и льда. Ландшафт состоит из каменистых долин, горных хребтов, соляных озер и ледников.
Такая особенность объясняется природными условиями. Горы препятствуют продвижению ледников в долины, а ветры, скорость которых может превышать 300 километров в час, уносят влагу с поверхности. Температура здесь может опускаться до – 68 градусов, а среднегодовая составляет около – 20 градусов.
Из-за отсутствия растительности и необычного рельефа сухие долины часто сравнивают с поверхностью Марса. Ученые используют эту территорию для изучения условий, в которых потенциально могут существовать микроорганизмы на других планетах. Однако наибольшее внимание привлекает кровавый водопад, берущий начало в леднике Тейлора.
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Его вода имеет насыщенный красный цвет, хотя сначала ученые не могли объяснить причину такой окраски. Впоследствии выяснилось, что жидкость содержит большое количество железа и имеет высокую концентрацию соли. Вода тысячи лет находилась под льдом, а когда выходит на поверхность и вступает в контакт с воздухом, железо окисляется. Именно благодаря этому процессу поток приобретает красный цвет.
Как в Эфиопии появились разноцветные источники?
В котловине Данакиль в Эфиопии расположен Даллол – вулканическое образование с необычным ландшафтом. Вместо привычных темных вулканических пород здесь можно увидеть яркие зеленые, красные и желтые цвета. Такие оттенки возникают из-за геологических процессов под кратером.
Подземная вода стекает с возвышенностей, нагревается от магмы и проходит сквозь горные породы. При этом она растворяет соли и минералы, которые впоследствии выходят на поверхность. В результате образуются горячие источники с высокой концентрацией минералов. Под воздействием жары вода испаряется, оставляя разноцветные солевые отложения.
Поскольку геологическая активность здесь продолжается постоянно, ландшафт Даллола меняется: новые источники и минеральные образования продолжают появляться. Однако эта территория опасна для самостоятельного исследования.
Поверхность может быть нестабильной, а под тонким слоем соли иногда скрываются горячие кислотные источники. Поэтому посетителям необходимо следовать указаниям местных гидов. Еще одна особенность Даллола – это чрезвычайная жара. Среднегодовая температура здесь составляет около 35 градусов.
Где находится солончак, превращающийся в зеркало?
В Боливии находится Салар-де-Уюни – крупнейший солончак в мире площадью более 10 490 квадратных километров. Он образовался на месте доисторических озер, которые со временем высохли. Теперь его поверхность покрывает толстая соляная корка с характерными многоугольными узорами.
Наиболее необычный вид эта территория приобретает во время сезона дождей. Когда вода из окружающих озер выходит за пределы берегов и покрывает солончак тонким слоем, его поверхность начинает отражать небо.
Увидеть это явление можно преимущественно с декабря по апрель. Но обильные осадки в декабре и январе иногда приводят к отмене туристических поездок. В сухой сезон, который длится с мая по ноябрь, солончак выглядит совсем иначе. Поверхность становится твердой, а соляные многоугольники хорошо заметны. В этот период туристы могут передвигаться на автомобилях по территории, которая во время дождей становится недоступной.
Салар-де-Уюни интересен не только своим пейзажем. Здесь добывают соль и литий, который используют для производства аккумуляторов смартфонов, ноутбуков и электромобилей. Также на территории солончака расположен первый в мире отель, построенный из соли.
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