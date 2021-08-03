У мережі показали неймовірний світанок на Чорногорі: фото, яке зарядить енергією на увесь день

У соцмережі постійно з'являються кадри краси української природи. Цього разу в ній з'явилося мальовниче фото з гори Піп Іван Чорногірський.

Йдеться про неймовірний світанок на Чорногорі. Світлину опублікував Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, який щодня ділиться ситуацією на вершині, зокрема погодними умовами.

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Станом на 06:05 03.08.2021 на г. Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер південно-західний 4-5 м/с. Температура повітря +6°C, – повідомляється у дописі.

На фото видно, як хмари "омивають" вершини, а сонце яскраво "виринає" з-за гори й освітлює все навколо.



Неймовірний світанок на Чорногорі / Фото з фейсбуку Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

У коментарях користувачі мережі захоплюються мальовничістю світлини:

"Бомбезно";

"Знимка просто чудова";

"Дуже гарно! Бомба".

Чорногора: коротко​

Чорногора – найвищий гірський масив Українських Карпат, який розташований на схід від Полонинського Бескиду. Головний хребет простягається на довжину близько 40 кілометрів між долинами річок Чорної Тиси на заході і Чорного Черемошу на сході.

За даними Вікіпедії, з десяти найвищих вершин Українських Карпат – 9-ть розташовані у гірському масиві Чорногора. Зокрема, до нього належить Говерла, найвища точка України з висотою 2061 метр.

Відзначимо, раніше гірський рятувальник Василь Фіцак опублікував відео справжнісінького карпатського "моря" – хвилі хмар "омивали" Чорногору.

Крім того, в мережі поширювалося відео, яке запрошувало туристів провести літо в Україні. Його опублікувала офіційна сторінка України у фейсбуці.