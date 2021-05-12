Затопили, щоб врятувати людей: неймовірний палац Джал-Махал в Індії, захований під водою

В індійському Джайпурі прямо посеред озера Ман Сагар ніби дрейфує по воді неймовірний палац Джал-Махал. Здається, що симетрична будівля має один поверх, але насправді ще 4 поверхи заховані під водою.

Спочатку палац Джал-Махал був побудований на суші і спроєктований з використанням архітектурних та живописних зразків індійської культури. Однак, коли у місцевість прийшла посуха, будівлю затопили.

До теми Замок Коломарес: як лікар побудував найбільший у світі пам'ятник Христофору Колумбу

Як затопили палац

Палацовий комплекс в серці долини, оточеної невисокими мальовничими пагорбами Араваллі, був побудований як літня резиденція махараджі .

. Але незабаром країну спіткало лихо – почалася посуха і голод .

. Щоб допомогти своєму страждаючому народові, правитель вирішив побудувати греблю , яка перегородила долину. Саме тоді замок був частково покритий водою.

, яка перегородила долину. Саме тоді замок був частково покритий водою. Раніше рясні дощові опади витікали з долини, залишаючи жителів без води, але завдяки дамбі утворилося озеро , з якого жителі долини брали воду для зрошення своїх полів.

, з якого жителі долини брали воду для зрошення своїх полів. Жителі були врятовані ціною палацу, частина якого опинилася під товщею штучного озера Ман Сагар.



Палац Джал-Махал в Індії / Фото Getty Images

Мальовнича краса палацу

Довгий час за будівництвом ніхто не доглядав. Озеро і будівля вкрилися товстим шаром мулу. Але не так давно була проведена реставрація. Тепер палац знову вражає своєю красою.



4 поверхи палацу Джал-Махал сховані під водою / Фото Getty Images

Відвідувачі можуть дістатися до палацу за допомогою човнів, спеціально розроблених, щоб відповідати зовнішньому вигляду будівлі. Однак оцінити всю цю красу можна лише з оглядового майданчика, оскільки туристів на територію Джал-Махала не пускають.

Палац Джал-Махал в Індії штучно затопили / Фото Getty Images

Від добре збережених картин, які заповнюють кожен зал, до сходів та красиво оформленої тераси на даху, палац Джал-Махал, безумовно, є одним з найбільш мальовничих індійських творінь.



Потрапити відвідувачам на територію палацу Джал-Махал неможливо / Фото Getty Images



Побачити красу Джал-Махалу можна лише з оглядових майданчиків / Фото Getty Images