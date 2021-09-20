Невакцинованим в'їзд заборонено: Естонія і Латвія оновили умови для українців

Латвія та Естонія заборонили в'їзд нещепленим українцям. Натомість вакциновані мандрівники можуть потрапити в ці держави з будь-якою метою, зокрема й туристичною.

Ці країни ЄС щотижня переглядають умови перетину кордону, зважаючи на рівень захворюваності держав. В Україні число випадків хвороби випадків COVID-19 перевищив показник 75 на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

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В'їзд до Латвії та Естонії

Для того, щоб потрапити до Латвії та Естонії необхідно пройти повний курс вакцинації. З моменту отримання останнього щеплення повинно пройти не менше 14 днів. Обидві країни визнають усі препарати, якими вакцинують в Україні.

Естонія не має жорстких вимог, тому перетнути кордон можна як з паперовим, так і з цифровим сертифікатом.

Латвія визнає тільки електронний сертифікат про вакцинацію з програми "Дія". Стандартний паперовий сертифікат не є підтвердженням для цієї країни.

Ці дві країни щотижня змінюють правила в'їзду. Тому якщо показники захворюваності в Україні впадуть, то цілком ймовірно, що нашу державу повернуть до зеленого списку та дозволять поїздки нещепленим туристам.