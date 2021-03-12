У Непалі альпіністам знову дозволили сходження на Еверест: за якої умови

Влада Непалу дозволила сходження на Еверест після річної заборони у зв'язку з пандемією. З квітня альпіністи зможуть підкорювати вершину за умови дотримання заходів для боротьби з поширенням COVID-19.

Зокрема, альпіністам необхідно пред'явити свіжий ПЛР-тест, пройти обов'язковий тижневий карантин. Також мати в складі експедиції лікаря, обмежити контакти членів експедиції своєю групою, і дотримуватися гігієнічних протоколів.

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Це (дозвіл на сходження на Еверест) буде... попри умову тижневого карантину і негативного тесту на коронавірус, – зазначили в департаменті міністерства туризму Непалу.

За оцінками міністерства близько 300 іноземних альпіністів подадуть заявки на сходження на Еверест за час весняного альпіністського сезону, який починається у квітні й триває до кінця травня.

Рішення відкрити Еверест для альпіністів викликало суперечки. Наприклад, одна туристична компанія скасувала свої весняні експедиції з міркувань безпеки. В той сами час влада Непалу хоче послабити карантинні обмеження, оскільки багато людей, які зазвичай заробляють на життя у туристичних таборах під горою, втратили можливість отримувати дохід та забезпечувати свої сім'ї.

Слід зазначити, "китайська" сторона гори залишиться під забороною для альпіністів довше і не відкриється в новому сезоні, який розпочинається у квітні.

Нагадаємо, доступ до найвищої вершини Землі – Евересту закрили 23 жовтня у зв'язку з пандемією COVID-19. Оскільки у регіоні було зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом.