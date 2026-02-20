Ви будете в шоку: ці факти про Дубай точно здивують туристів

Дубай – це синонім розкоші, брендів і дорогого життя. Туристи, які планують поїздку у це місто, рідко задумуються, що за глянцевою картинкою ховаються важливі правила, дотримуватися яких мають як місцеві мешканці, так і гості міста.

Користувачка тіктоку @mari_pln поділилася кількома цікавими фактами про Дубай, які можуть стати відкриттям для туристів.

Які неочікувані факти про Дубай можуть здивувати?

Вулицями Дубаю не можна їздити на брудній машині чи навіть просто надовго залишати запилюжене авто на парковці. Тут автомобілі – це частина іміджу міста. Брудна машина означає занедбаність і не вписується в довколишню естетику. Усе настільки серйозно, що за порушення цього правила можуть оштрафувати на майже 6 тисяч гривень.

Через пісок автомобілі брудняться дуже швидко, а тому автомийки тут на кожному кроці.

ОАЕ – це нафтова країна, а тому бензин тут дуже дешевий. Для місцевих це абсолютна норма, а от туристи дуже дивуються. До слова, саме тому в Дубаї такі популярні кросовери та інші великі автівки, які споживають багато палива – тут цим не переймаються.

Відстані в Дубаї дуже великі, адже місто будувалося насамперед для автомобілів, а не пішоходів. Дорога може бути на 8 – 9 смуг, а розв'язки нагадують космічні лабіринти.

Ще один факт також стосується автомобілів. У Дубаї треба буде дуже обачним з паркуванням, адже якщо ненароком стати на чуже місце, то евакуатора і штрафу не уникнути. Паркування у місті чітко регульоване – тут є приватні місця, готельні, резидентські.

Крім того, у Дубаї дуже чисто, а сервіс у ресторанах – на найвищому рівні. Однак у період Рамадану, як пише prestigeecr, навіть туристам заборонено їсти, пити чи курити у громадських місцях. У готелях для іноземців виділяють окремі місця.

Українка розповіла цікаві факти про Дубай, які здивують туристів: відео

Що ще треба знати туристам про Дубай?