Куди поїхати у подорож, щоб не бути як всі: три небанальні напрямки

Багато популярних напрямків стали жертвами власної слави. Черги до пам'яток, переповнені пляжі, однакові фото в соцмережах і натовпи туристів — усе це дедалі частіше змушує мандрівників шукати альтернативи. Якщо вам хочеться не просто поставити галочку навпроти відомої локації, а відкрити для себе справді унікальне місце, варто звернути увагу на менш розкручені напрямки.

Такі небанальні місця не поступаються красою чи атмосферою знаменитим курортам, зате дарують те, що дедалі важче знайти в популярних туристичних центрах, – спокій, автентичність і відчуття справжньої подорожі. Українська тревел-блогерка Євгенія Прорвіна розповіла про цікаві локації для подорожі, фото з яких точно здивують усіх у соцмережах.

Куди поїхати у подорож, якщо ви не хочете бути як всі?

Дощові ліси Амазонії. Євгенія була в амазонському лісі ще минулого року, але досі під сильними враженнями від цієї подорожі. Після того як вона декілька днів прожила разом з крокодилами, тарантулами і капібарами, її вже нічого не дивує. У мандрівці був лише один мінус – відсутність мобільного зв'язку. Хоча для когось це радше може бути плюсом, адже ніщо не відвертає увагу від дослідження нового місця.

Зауважимо, що Амазонський дощовий ліс є найбільшим тропічним лісом на планеті й простягається на 5,5 – 7 мільйона квадратних кілометрів, що охоплює території дев'яти країн Південної Америки.

Тропічний ліс Амазонки / Фото Depositphotos

Зімбабве. Ця країна здивує навіть досвідчених мандрівників. Саме тут є один з найбільших і найгарніших у світі водоспадів – Вікторія. Його гуркіт чути за десятки кілометрів, а стіна води сягає понад 100 метрів заввишки.

Зімбабве – одна з найбільш недооцінених країн Африки для подорожей. Тут немає такого туристичного ажіотажу, як у сусідніх ПАР чи Танзанії, зате є все, заради чого мандрівники їдуть на континент: дика природа, національні парки та багата історія.

Водоспад Вікторія з боку Зімбабве / Фото Depositphotos

Сафарі у кратері Нґоронґоро у Танзанії. Заповідна територія Нґоронґоро – одна з найунікальніших природних пам'яток Африки. Головна її окраса – гігантський вулканічний кратер діаметром близько 20 кілометрів, який утворився після обвалення стародавнього вулкана тисячі років тому. Сьогодні тут на відносно невеликій території мешкають десятки тисяч диких тварин. Побачивши це видовище, ви більше ніколи не підете у зоопарк.

Саме Нґоронґоро вважається одним із найкращих місць у світі для спостереження за левом, слоном, буйволом, леопардом і чорним носорогом. Завдяки компактній території та високій концентрації тварин туристи мають реальний шанс побачити всіх цих мешканців савани навіть під час одноденного сафарі.

Сафарі на дикій природі / Фото Depositphotos

Подорожі не обов'язково мають проходити за найпопулярнішими маршрутами. Іноді саме менш відомі напрямки дарують найяскравіші враження, адже дозволяють побачити країну без натовпів туристів і відкрити місця, які ще не стали жертвами масового туризму. Тож якщо хочеться поїхати у відпустку не "як усі", варто дати шанс саме таким локаціям.