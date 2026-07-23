Такие небанальные места ни в чем не уступают знаменитым курортам по красоте и атмосфере, зато дарят то, что все труднее найти в популярных туристических центрах, – спокойствие, аутентичность и ощущение настоящего путешествия. Украинская тревел-блогерша Евгения Прорвина рассказала об интересных локациях для путешествий, фото с которых точно удивят всех в соцсетях.

Куда отправиться в путешествие, если вы не хотите быть как все?

Тропические леса Амазонии. Евгения побывала в амазонском лесу еще в прошлом году, но до сих пор находится под сильным впечатлением от этого путешествия. После того как она несколько дней прожила вместе с крокодилами, тарантулами и капибарами, ее уже ничто не удивляет. В путешествии был лишь один минус – отсутствие мобильной связи. Хотя для кого-то это, скорее, может быть плюсом, ведь ничто не отвлекает внимание от изучения нового места.

Отметим, что Амазонский тропический лес является крупнейшим тропическим лесом на планете и простирается на 5,5 – 7 миллионов квадратных километров, охватывая территории девяти стран Южной Америки.

Тропический лес Амазонки / Фото Depositphotos

Зимбабве. Эта страна удивит даже опытных путешественников. Именно здесь находится один из крупнейших и красивейших в мире водопадов – Виктория. Его грохот слышен за десятки километров, а стена воды достигает более 100 метров в высоту.

Зимбабве – одна из самых недооцененных стран Африки для путешествий. Здесь нет такого туристического ажиотажа, как в соседних ЮАР или Танзании, зато есть все, ради чего путешественники едут на этот континент: дикая природа, национальные парки и богатая история.

Водопад Виктория со стороны Зимбабве / Фото Depositphotos

Сафари в кратере Нгоронгоро в Танзании. Заповедная территория Нгоронгоро – одна из самых уникальных природных достопримечательностей Африки. Ее главная достопримечательность – гигантский вулканический кратер диаметром около 20 километров, образовавшийся после обрушения древнего вулкана тысячи лет назад. Сегодня здесь, на относительно небольшой территории, обитают десятки тысяч диких животных. Увидев это зрелище, вы больше никогда не пойдете в зоопарк.

Именно Нгоронгоро считается одним из лучших мест в мире для наблюдения за львом, слоном, буйволом, леопардом и черным носорогом. Благодаря компактной территории и высокой концентрации животных у туристов есть реальный шанс увидеть всех этих обитателей саванны даже во время однодневного сафари.

Сафари на лоне дикой природы / Фото Depositphotos

Путешествия не обязательно должны проходить по самым популярным маршрутам. Иногда именно менее известные направления дарят самые яркие впечатления, ведь позволяют увидеть страну без толп туристов и открыть для себя места, которые еще не стали жертвами массового туризма. Поэтому, если хочется поехать в отпуск не "как все", стоит дать шанс именно таким местам.