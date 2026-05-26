Три нетуристичні локації Польщі, про які ви не знали: чому їх точно варто побачити

Більшість українських туристів ставляться до Польщі як до транзитного пункту – можливості вилетіти в інші країни, поки аеропорти в Україні закриті. Однак ця країна насправді може багато чого запропонувати туристам. І ми говоримо не лише про очевидні Краків і Варшаву.

Українка, яка живе в Польщі і веде свій блог у тіктоці під ніком @lily.nahorniak, назвала 3 небанальні локації у цій країні, які не переповнені туристами і які точно варто побачити цього літа.

Які три небанальні локації побачити у Польщі?

Барицька долина (Dolina Baryczy). Це заповідна територія поблизу Вроцлава, яка водночас є найбільшим ландшафтним парком Польщі, орнітологічним заповідником та комплексом рибних ставків. Тут на туристів чекають безліч стежок для піших прогулянок, веломаршрути, можливості для сплаву на каяках і байдарках тихими озерами і річкою.

Як повідомляє ресурс Polskie Szlaki, одним з найцікавіших архітектурних об'єктів Барицької долини є палац Гацфельд в Жмігроді, точніше його руїни. Палац збудували у 17 столітті, а під час Другої світової війни радянська армія спалила його. Нині руїни оточені красивим парком, а навпроти стоїть стара вежа колишнього замку.

Барицька долина чудово підійде для того, щоб провести час на природі і дослідити історію.



Руїни замку у Жмігроді / Фото Polskie Szlaki

Біловезький національний парк. Це перший національний парк Польщі, який був створений ще у 1932 році і належить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він розташований неподалік від кордону з Білоруссю. Нині це місце славиться незайманими лісами та великою кількістю зубрів, які живуть у своїх природних умовах. Для туристів тут навіть організовують нічне сафарі, під час якого можна побачити не тільки зубрів, а й кажанів, оленів, сов та вовків.

Символ Біловезького національного парку – зубр / Фото Gdzie Los poniesie

Віслинська коса (Mierzeja Wislana). Це справжній скарб для тих, хто хоче відпочити на морі, але без натовпу туристів. Ця вузька піщана коса на узбережжі Балтійського моря відділяє Віслинську затоку від відкритого моря. Вона простягається на 65 кілометрів і покрита безлюдними піщаними пляжами. Також тут є велосипедна доріжка, яка проходить через сосновий ліс поруч з пляжем.

Віслинська коса у Польщі / Фото gdzielosponiesie

Віслинська коса – дуже мальовничий регіон: з одного боку – спокійні води затоки, з іншого – широкі піщані пляжі та відкрите море. Також тут розташована найвища дюна польського узбережжя – Верблюжий горб (Wielbłądzi Garb).

За межами найвідоміших маршрутів у Польщі ховаються місця, які легко здивують тишею, природою й відчуттям відкриття. Саме такі локації найкраще показують країну з іншого боку – більш автентичного і спокійного.