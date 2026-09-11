Таємниці Півдня: що цікавого й небанального побачити туристам на Миколаївщині

Миколаївщина – це не лише Чорноморське узбережжя та обласний центр. В області є незвичайні природні локації, історичні пам'ятки, каньйони, степові пейзажі та місця, які добре підходять для одноденної поїздки. Деякі з них давно відомі туристам, а інші залишаються менш популярними, хоча не поступаються за враженнями.

Тревел-блогери Макс Узол і Ольга Манько відкрили для себе Миколаївщину і поділитися найцікавішими локаціями регіону. Детальніше розповідає 24 Канал.

Що цікавого побачити туристам у Миколаївській області?

Село Мигія

Більшість знають Мигію, як столицю рафтингу та мекку водного туризму. Але взагалі це частина величезного Національного парку Бузький гард, який розтягнувся вздовж бурхливої ріки Південний Буг на десятки кілометрів. Туристам варто сплавитись по річці, щоб насолодитись краєвидами довкола, і забратись на майже 40-метрову Протичанську скелю, з якої відкривається запаморочливий вид на каньйон Південного Бугу.

Радонове озеро (Мигія)

Над ним є оглядовий майданчик, звідки відкривається вид на озеро глибокого рубінового кольору. Там облаштували спеціальні фотозони для людей.

Дехто навіть купається в озері, попри те, що ходять чутки, що там радіація. Та є й інша частина людей, які говорять, що в маленьких дозах радон – корисний для суглобів. Тож тут вирішувати кожному для себе. Якщо не зможете вирішити, то ще там можна поплавати на сапах. Ми були на заході сонця і це дуже красиво,

– розповіла Ольга Манько.



Радонове озеро / Фото тревел-блогерів

Актовський каньйон

Це одне з найкрасивіших місць Миколаївщини. Тут просто посеред степу виросли величні скелі, а під ними – річка. Каньйону вже понад два мільярди років, глибина досягає 40 – 50 метрів, а тягнеться він аж на 5 кілометрів з купою красивих оглядових точок.

Тилігульський лиман (село Українка)

Це місце ще називають Тилігульська коса або Велика Українська коса. Тут розташований пляжний комплекс, де відпочивають туристи та місцеві. Іноді у вихідні може зібратись до 5 тисяч відвідувачів, тож краще їхати у будні. Поруч є зручний глемпінг, кафе, а на пляжі люди продають кукурудзу, рибу та чебуреки з пахлавою.



Тилігульський лиман / Фото тревел-блогерів

Музей ракетних військ і та сама червона кнопка (селище Побузьки)

Саме тут колись ховали те, що тримало в напрузі пів планети. Це було місце дислокації міжконтинентальних ядерних ракет. А зараз – унікальний музей ракетних військ стратегічного призначення.

Це єдина у світі доступна і практично повністю збережена секретна бойова стартова позиція часів холодної війни. Цей музей – пам'ятник глобальному роззброєнню. Тут сьогодні кожен може спуститись на глибину 40 метрів і власноруч натиснути на ту саму ядерну кнопку,

– розповів Макс Узол.

Куди поїхати у Миколаївській області: відео

Озеро Солонець-Тузли (село Рибаківка)

З жовтня по травень озеро заповнене водою, а влітку висихає і перетворюється на солону пустелю. Солонець-Тузли є частиною Національного природного парку "Білобереждя Святослава", біля якого проходить Кінбурнська коса. Це місце офіційно вважалось однією з найголовніших точок Чумацького шляху. Зараз на озері не побачите якогось промислу. Крім поодиноких людей, які набирають собі лікувальні грязі.

Озеро Солонець-Тузли / Фото тревел-блогерів

Миколаївщина добре підходить для подорожей, якщо хочеться відкрити для себе неочевидні місця України. Тут можна поєднати природні локації з історією, провести день біля води або вирушити за незвичними степовими краєвидами.