Травел-блогеры Макс Узол и Ольга Манько открыли для себя Николаевскую область и поделились самыми интересными местами региона. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал.

Что интересного можно увидеть туристам в Николаевской области?

Село Мигия

Большинство знает Мигию как столицу рафтинга и мекку водного туризма. Но на самом деле это часть огромного Национального парка "Бугский гард", который растянулся вдоль бурной реки Южный Буг на десятки километров. Туристам стоит сплавиться по реке, чтобы насладиться окружающими пейзажами, и подняться на почти 40-метровую Протичанскую скалу, с которой открывается головокружительный вид на каньон Южного Буга.

Радоновое озеро (Мигия)

Над ним находится смотровая площадка, откуда открывается вид на озеро глубокого рубинового цвета. Там обустроили специальные фотозоны для посетителей.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Некоторые даже купаются в озере, несмотря на то, что ходят слухи о радиации. Но есть и те, кто утверждает, что в небольших дозах радон полезен для суставов. Так что здесь каждый решает сам за себя. Если не сможете решить, то там еще можно покататься на сапах. Мы были на закате, и это очень красиво,

– рассказала Ольга Манько.



Радоновое озеро / Фото тревел-блогеров

Актовский каньон

Это одно из самых красивых мест Николаевской области. Здесь прямо посреди степи возвышаются величественные скалы, а под ними – река. Каньону уже более двух миллиардов лет, его глубина достигает 40 – 50 метров, а протяженность составляет целых 5 километров с множеством красивых смотровых площадок.

Тилигульский лиман (село Украинка)

Это место еще называют Тилигульская коса или Большая Украинская коса. Здесь расположен пляжный комплекс, где отдыхают туристы и местные жители. Иногда по выходным здесь может собраться до 5 тысяч посетителей, поэтому лучше ехать в будние дни. Рядом есть удобный глэмпинг, кафе, а на пляже люди продают кукурузу, рыбу и чебуреки с пахлавой.



Тилигульский лиман / Фото тревел-блогеров

Музей ракетных войск и та самая красная кнопка (поселок Побужки)

Именно здесь когда-то хранилось то, что держало в напряжении половину планеты. Это было место дислокации межконтинентальных ядерных ракет. А сейчас – уникальный музей ракетных войск стратегического назначения.

Это единственная в мире доступная и практически полностью сохранившаяся секретная боевая стартовая позиция времен холодной войны. Этот музей – памятник глобальному разоружению. Здесь сегодня каждый может спуститься на глубину 40 метров и собственноручно нажать на ту самую ядерную кнопку,

– рассказал Макс Узол.

Куда поехать в Николаевской области: видео

Озеро Солонец-Тузлы (село Рыбаковка)

С октября по май озеро заполнено водой, а летом высыхает и превращается в соленую пустыню. Солонец-Тузлы является частью Национального природного парка "Белобережье Святослава", рядом с которым проходит Кинбурнская коса. Это место официально считалось одной из главных точек Млечного Пути. Сейчас на озере вы не увидите какого-либо промысла. Кроме единичных людей, которые набирают себе лечебные грязи.

Озеро Солонец-Тузлы / Фото тревел-блогеров

Николаевская область хорошо подходит для путешествий, если хочется открыть для себя неочевидные места Украины. Здесь можно совместить природные локации с историей, провести день у воды или отправиться за необычными степными пейзажами.