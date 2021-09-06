Небанальна мандрівка під час бабиного літа: 5 цікавих локацій Вінниці

Більшість туристів зосереджують свої увагу на знаменитих містах України – Львів, Київ, Одеса тощо. Однак це не єдині куточки нашої країни, які слід відвідати.

Наприклад, Вінниця – тут чимало непопсових локацій. Такими поділилося тревел-подружжя Макс Узол та Оля Манько.

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Центр Вінниці

Макс каже, що найвизначніші локації центральної частини міста можна легко обійти пішки.

Головна вулиця міста – Соборна. Тут збереглася стара архітектура, колишній готель "Савой", де засідав уряд УНР. Варто заскочити на площу "Ліверпуль", де тусується молодь,

– радить блогер.

Також додав, що ближче до річки відкривається старий єврейський райончик Єрусалимка, в якому у вас є можливість побачити дивакуваті приватні будиночки з прибудовами.

Вежа Артинова

Це так званий пуп Вінниці. Розташована на Європейській площі. Вежа дуже схожа на ратушу, але насправді – водонапірна. На верхівці – каланча, де колись сиділи пожежники і спостерігали, чи не горить нічого в місті,

– розповідає Макс.

За його словами, певний період вежа була гуртожитком водоканалу. Наразі всередині – музей афганців.



Вежа Артинова у Вінниці / Фото Нового каналу

Не менш цікавим є те, що тричі на день з вежі лунає різдвяна мелодія "Щедрик", адже її автор Микола Леонтович – родом з Вінниччини.

Автомотовелофототелерадіомузей

На думку Макса, це просто якась знахідка, а не локація! Тут раритетний мотлох – машини, мотоцикли, телевізори, музичні інструменти, програвачі, камери, швейні та друкарські машинки.

Найприкольніше, що в музеї можна всього торкатися, гратися, сідати всередину деяких авто. Вхід коштує лише 30 гривень, а відвідати варто 100%,

– запевняє він.

Підземелля капуцинів

Неймовірно цікава місцина – вінницькі катакомби, які розташовані в центрі міста. Якщо надумаєте сходити, то основний орієнтир – костел Святої Діви Марії Ангельської. Саме тут зараз живуть капуцини.



Підземелля капуцинів у Вінниці / Фото Нового каналу

Екскурсія триває 2 години. В її програму входить розповідь про сам монастир, капуцинів і костел, а потім спуск у підземелля на глибину чотири метри.

Ретро-кав' ярня " Пан Заваркін і Син"

Коли заходиш у заклад, очі розбігаються, стільки там всього цікавого. Враження, ніби потрапив у квартиру якогось колекціонера,

– ділиться Оля.

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Фонтани

Тревел-подружжя радить не забувати про візитну картку Вінниці – шоу фонтанів. За їх словами, вони нещодавно були на схожому перформансі у Батумі, то у Вінниці в рази технологічніше.