3 грецьких острови схожі на Санторіні, але набагато дешевші: виглядають бездоганно

Тисячі туристів кожного року обирають Санторіні за красиві білі будиночки на схилах, вузькі вулички й сині куполи церков та дивовижні краєвиди Егейського моря.

Втім, популярність цього острова має зворотний бік, пише Travel Off Path. Тут натовпи туристів, високі ціни й навіть дефіцит бюджетного житла. Та замість Санторіні можна поїхати в інші локації, які нічим не гірші за Санторіні.

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Які грецькі острови схожі на Санторіні?

Аморгос

Тут можна побачити красиві білі села, стрімкі скелі й насичено-блакитне море, які асоціюються з Санторіні. Головною пам’яткою острова є монастир Хозовіотісса, який вбудований у скелю над морем і здалека виглядає так, наче висить над урвищем.

Дістатися до нього можна кам’яними сходами, вирубаними в скелі. Колись цей монастир захищав місцевих ченців від нападів піратів й османів.

Неподалік від Хори розташований пляж Агія Анна – галькова бухта з прозорою водою й красивими краєвидами.

Традиційна їжа – гірос чи сувлакі тут обійдеться у 10 доларів, обід з трьох страв у 20 доларів, а за ніч проживання доведеться заплатити 55 доларів.

Фолегандрос

Цей острів називають найбільш недооціненим на Егейському морі. Він набагато менший за Санторіні й не такий популярний. Більшість місцевих пляжів можна відвідати пішки. Серед найпопулярніших – Агалі з прозорою водою або безлюдний Лівадакі.

Місцева їжа тут трішки дорожча й обійдеться у 12 доларів, обід у ресторані – у 25 доларів, а ніч у бюджетному готелі – у 70 доларів.

Сіфнос

Цей острів приваблює не лише красивими краєвидами, але й репутацією одного з гастрономічних центрів Греції. У ньому поєднується атмосфера кілкадського острова з розвиненою інфраструктурою й спокійною атмосферою.

У столиці Аполлонія зосереджене вечірнє життя острова. Одним з найкрасивіших місць вважається Кастро – поселення на скелі з кам’яними вулицями й панорамними видами на море. За атмосферою це щось дуже схоже на Санторіні, але без натовпів туристів.

Візитівкою Сіфноса є монастир Хрісопігі – одне з найвідоміших та найфотографованіших місць острова.

Для пляжного відпочинку тут обирають район Фарос з тихими бухтами й стежками, які здатні привести до прихованих пляжів. Їжа у тавернах тут обійдеться в 11 доларів, обід з трьох страв у 25 доларів, а бюджетне житло у 65 доларів.

Греки віддають перевагу відпочинку на острові Серіфос, який пропонує затишок та численні пляжі. Улюбленими місцями для відпочинку місцевих також є регіон Ретимно на Криті та архіпелаг Куфонісія, що відомі своєю автентичністю та тишею.